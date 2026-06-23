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獨／花蓮萬里溪堰塞湖恐溢流 林保署最新模擬影響5處：地方要先整備

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
農業部林保署今下午開萬里溪堰塞湖第2次工作會議，依據林保署模擬影響範圍，決議完成萬榮鄉萬榮村及鳳林鎮森榮⾥、長橋里、鳳信里、⼭興⾥保全⼾的清冊建置作業。記者林澔一／攝影
農業部林保署今下午開萬里溪堰塞湖第2次工作會議，依據林保署模擬影響範圍，決議完成萬榮鄉萬榮村及鳳林鎮森榮⾥、長橋里、鳳信里、⼭興⾥保全⼾的清冊建置作業。記者林澔一／攝影

花蓮縣萬里溪上游新增一處堰塞湖，行政院政務委員季連成今說預計10至20天內出現溢流。農業部林保署今下午開萬里溪堰塞湖第2次工作會議，依據林保署模擬影響範圍，決議完成萬榮鄉萬榮村及鳳林鎮森榮⾥、長橋里、鳳信里、⼭興⾥保全⼾的清冊建置作業。

萬里溪上游約30公里處新形成堰塞湖，初步研判是大規模山壁崩塌阻塞河道所致，崩塌面積約45公頃，最大蓄水量可能達600萬立方公尺。農業部林保署今下午與花蓮縣府及相關單位開會討論堰塞湖影響範圍畫設作業。

根據花蓮縣災變中心通報單，因萬里溪堰塞湖水位持續上剩，近日不排除有溢流、潰決情形，並請萬榮鄉及鳳林鎮公所預先整備，同時據林保署模擬影響範圍，完成萬榮鄉萬榮村及鳳林鎮森榮⾥、長橋里、鳳信里、⼭興⾥保全⼾的清冊建置作業、檢視並規畫疏散、撤離路線、交通動線及避難收容等措施。

決議也指出，針對避難弱勢族群預先完成名冊建置、撤離規畫、必要時協助安置至長照機構、社福機構或其他安全場所；完成避難收容處所並備妥⾄少14天⺠⽣物資等。

農業部林保署今下午開萬里溪堰塞湖第2次工作會議。圖／讀者提供
農業部林保署今下午開萬里溪堰塞湖第2次工作會議。圖／讀者提供

堰塞湖 花蓮 林保署

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