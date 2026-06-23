快訊

台大醫學院院長吳明賢住ICU未脫離險境 石崇良：端午才聚餐無異狀

吸喪屍煙彈載3歲稚女撞車…毒駕女竟是育兒網紅！檢方複訊後聲押

美股電子盤、韓股大跌 台指期夜盤早盤閃崩千點

颱風逼近 謝國樑縮短赴美行程將提前返台

中央社／ 基隆23日電

颱風米克拉逐漸靠近台灣，基隆市長謝國樑今晚將出發前往美國德州理查遜市（Richardson City），簽署合作備忘錄（MOU）。他表示，將縮短赴美行程，預計停留26小時後返台坐鎮防颱。

謝國樑下午接受媒體聯訪時表示，去年理查遜市長歐瑪（Amir Omar）親自來台，邀請簽署MOU，建立夥伴關係。經過半年籌備，原定晚間出發前往美國展開5天行程，並參訪當地高科技產業。

謝國樑表示，由於雙方已籌備半年，歐瑪也親自來台邀請，且安排多項當地考察。因此，他晚間仍會如期出發，簽完MOU後就返台，預計在美國停留約26小時，26日上午抵達台灣，坐鎮基隆指揮防颱應變工作；市府團隊則繼續在美國參訪。

謝國樑指出，理查遜市有「美國電信走廊」的稱號，英特爾（Intel）、美光（Micron）等半導體大廠已進駐，也是德州大學達拉斯分校所在地。這次雙方簽署MOU，主要針對學術、文化與經濟方面進行交流；安排考察行程目的，則是希望讓基隆逐步提升成為科技業進駐的城市，並與擁有培育科技聚落經驗的城市交流，為基隆未來的科技發展做準備。

謝國樑 基隆 MOU

延伸閱讀

影／韓國瑜率跨黨派立委赴美訪問 深化台美國會合作…也到台積電參訪

米克拉最快今晚再升級成強颱 最新路徑、海警時間曝光

今晴朗炎熱恐極端高溫！強颱米克拉最接近台灣時間曝 轉雨變天小心長浪

赴德荷交流 黃敏惠盼借鏡經驗打造永續嘉義市

相關新聞

外界關注雙颱效應 謝國樑指示防範米克拉颱風外圍影響

米克拉颱風逼近台灣東部海域，基隆市長謝國樑今天上午主持市政會議及颱風整備會議。外界關注「雙颱效應」，市府指氣象資訊顯示機率低，但謝國樑仍要求各局處戒備，落實各項防汛準備工作，也提醒市民朋友隨時留意中央氣象署發布資訊及防災訊息。

廣角鏡／東岳．山海之門 宜蘭打造觀光新亮點

宜蘭縣府獲交通部觀光署補助啟動「東岳．山海之門」空間整合計畫，其中最受歡迎的「東岳冷泉」近年已成全台知名消暑聖地；也完整保留蛇山步道、舊東澳隧道及舊鐵路橋等珍貴歷史痕跡，更是泰雅族伊柚部落的重要生活場域。縣府秘書長吳志宏昨赴南澳鄉東岳村說明未來發展願景，期盼串聯山海地景、舊鐵道文化與泰雅族部落資源，打造宜蘭東南隅新觀光亮點。

陪伴洪災後復建 光復YouBike月底退場

花蓮縣光復鄉YouBike完成階段性任務，將於六月三十日結束營運，民眾希望保留。縣府觀光處表示，公共自行車系統正辦理招標，未來將與得標業者研議，優先恢復光復地區服務。

萬里溪堰塞湖 恐影響萬榮、鳳林

花蓮萬里溪上游新增堰塞湖，昨天完成空勘，溪流右岸崩塌阻塞河道形成堰塞湖，初估最大蓄水量估有六百萬立方公尺。花蓮分署表示，若發生溢流，恐影響萬榮鄉、鳳林鎮、鐵路與橋梁等，將最高警覺持續監測。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。