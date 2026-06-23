颱風逼近 謝國樑縮短赴美行程將提前返台

颱風米克拉逐漸靠近台灣，基隆市長謝國樑今晚將出發前往美國德州理查遜市（Richardson City），簽署合作備忘錄（MOU）。他表示，將縮短赴美行程，預計停留26小時後返台坐鎮防颱。

謝國樑下午接受媒體聯訪時表示，去年理查遜市長歐瑪（Amir Omar）親自來台，邀請簽署MOU，建立夥伴關係。經過半年籌備，原定晚間出發前往美國展開5天行程，並參訪當地高科技產業。

謝國樑表示，由於雙方已籌備半年，歐瑪也親自來台邀請，且安排多項當地考察。因此，他晚間仍會如期出發，簽完MOU後就返台，預計在美國停留約26小時，26日上午抵達台灣，坐鎮基隆指揮防颱應變工作；市府團隊則繼續在美國參訪。

謝國樑指出，理查遜市有「美國電信走廊」的稱號，英特爾（Intel）、美光（Micron）等半導體大廠已進駐，也是德州大學達拉斯分校所在地。這次雙方簽署MOU，主要針對學術、文化與經濟方面進行交流；安排考察行程目的，則是希望讓基隆逐步提升成為科技業進駐的城市，並與擁有培育科技聚落經驗的城市交流，為基隆未來的科技發展做準備。