聽新聞
0:00 / 0:00
外界關注雙颱效應 謝國樑指示防範米克拉颱風外圍影響
米克拉颱風逼近台灣東部海域，基隆市長謝國樑今天上午主持市政會議及颱風整備會議。外界關注「雙颱效應」，市府指氣象資訊顯示機率低，但謝國樑仍要求各局處戒備，落實各項防汛準備工作，也提醒市民朋友隨時留意中央氣象署發布資訊及防災訊息。
市府表示，近期西北太平洋海域上有兩個熱帶系統活動，其中強烈颱風米克拉持續發展，另一個熱帶性低氣壓已於今天上午9時40分，發展為無花果颱風。依目前氣象分析顯示，兩系統相互影響機率偏低，預估將各自沿既有路徑發展。
雙颱效應的氣象學名稱為「藤原效應（Fujiwhara Effect）」，是指當兩個熱帶氣旋距離接近至約1000至1200公里範圍內時，可能因彼此環流互相牽引，而出現繞著共同中心旋轉的現象。此類情況可能使颱風路徑變得較難預測，甚至出現滯留、打轉等情形，進而延長風雨影響時間並增加防災應變難度。
市府說，根據氣象資料研判，兩者皆屬環流範圍較小的熱帶系統，但因強度差異明顯，加上受大環境駛流場導引影響，相互牽引及彼此干擾的可能性相對較低。現階段評估，兩個系統未來將各自移動，交互影響有限，後續路徑皆朝接近日本或日本南方海域方向發展。
謝國樑表示，目前研判對台灣天氣較有影響的系統為米克拉颱風，但屬於間接影響。市府將持續密切掌握中央氣象署最新預報資訊，並依據颱風動態適時啟動各項防災整備措施，提醒市民朋友持續關注最新天氣資訊，提前做好防颱準備。
謝國樑也呼籲民眾，颱風來襲期間，應隨時留意中央氣象署發布的最新天氣資訊及防災訊息，提前檢視住家周邊排水設施、固定易受強風吹落物品，共同做好防颱準備，降低災害風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。