外界關注雙颱效應 謝國樑指示防範米克拉颱風外圍影響

米克拉颱風逼近台灣東部海域，基隆市長謝國樑今天上午主持市政會議及颱風整備會議。外界關注「雙颱效應」，市府指氣象資訊顯示機率低，但謝國樑仍要求各局處戒備，落實各項防汛準備工作，也提醒市民朋友隨時留意中央氣象署發布資訊及防災訊息。

市府表示，近期西北太平洋海域上有兩個熱帶系統活動，其中強烈颱風米克拉持續發展，另一個熱帶性低氣壓已於今天上午9時40分，發展為無花果颱風。依目前氣象分析顯示，兩系統相互影響機率偏低，預估將各自沿既有路徑發展。

雙颱效應的氣象學名稱為「藤原效應（Fujiwhara Effect）」，是指當兩個熱帶氣旋距離接近至約1000至1200公里範圍內時，可能因彼此環流互相牽引，而出現繞著共同中心旋轉的現象。此類情況可能使颱風路徑變得較難預測，甚至出現滯留、打轉等情形，進而延長風雨影響時間並增加防災應變難度。

市府說，根據氣象資料研判，兩者皆屬環流範圍較小的熱帶系統，但因強度差異明顯，加上受大環境駛流場導引影響，相互牽引及彼此干擾的可能性相對較低。現階段評估，兩個系統未來將各自移動，交互影響有限，後續路徑皆朝接近日本或日本南方海域方向發展。

謝國樑表示，目前研判對台灣天氣較有影響的系統為米克拉颱風，但屬於間接影響。市府將持續密切掌握中央氣象署最新預報資訊，並依據颱風動態適時啟動各項防災整備措施，提醒市民朋友持續關注最新天氣資訊，提前做好防颱準備。

謝國樑也呼籲民眾，颱風來襲期間，應隨時留意中央氣象署發布的最新天氣資訊及防災訊息，提前檢視住家周邊排水設施、固定易受強風吹落物品，共同做好防颱準備，降低災害風險。

米克拉颱風逼近台灣東部海域，基隆市長謝國樑今天上午主持市政會議及颱風整備會議。圖／基市府提供

米克拉颱風逼近台灣東部海域，基隆市長謝國樑今天上午主持市政會議及颱風整備會議。圖／基市府提供

米克拉颱風逼近台灣東部海域，基隆市長謝國樑今天上午主持市政會議及颱風整備會議。圖／基市府提供