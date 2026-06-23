改善武崙公園陡峭地形 基市府整地打造步道設滑梯

基隆市武崙公園因地形陡峭，影響市民使用意願，市府投入新台幣1209萬元，除整地打造無障礙步道，增設活動廣場，並設置溜滑梯與木樁平衡設施，預估11月底完工。

基隆市政府今天舉辦安樂區武崙公園環境改造工程開工典禮，副市長邱佩琳出席表示，感謝議員對市府預算的支持，在各方努力下，工程成功納入內政部114年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，投入總經費1209萬元辦理整體改造。

邱佩琳說，武崙公園完成改造後，將成為兼具休憩、遊憩及社區交流功能的重要公共空間，提供居民更優質的生活環境。市府將持續推動各項公共建設，打造更宜居友善的城市空間，提升市民生活品質。

市府指出，武崙公園面積約2300平方公尺，基地距離國小約100公尺，且位處住宅密集區，由於現況空間高低落差大且缺乏設施，長期影響民眾使用意願，這次將充分利用地形特色改善。

市府表示，工程將以自然生態工法改建，打造坡度控制在1比12以內的無障礙步道，並在滯洪池周圍增設活動廣場，透過步道串聯磨石子溜滑梯、木樁平衡設施，讓孩童在安全環境下遊戲，享受多元戶外活動體驗。