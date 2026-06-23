快訊

柯建銘涉過失傷害徐巧芯上次險被拘 今開庭1分鐘結束…回答法官2句話

台積電創高後翻黑！最後5分鐘爆8992張賣單收2490元 拖累指數尾盤急殺

聽新聞
0:00 / 0:00

改善武崙公園陡峭地形 基市府整地打造步道設滑梯

中央社／ 基隆23日電

基隆市武崙公園因地形陡峭，影響市民使用意願，市府投入新台幣1209萬元，除整地打造無障礙步道，增設活動廣場，並設置溜滑梯與木樁平衡設施，預估11月底完工。

基隆市政府今天舉辦安樂區武崙公園環境改造工程開工典禮，副市長邱佩琳出席表示，感謝議員對市府預算的支持，在各方努力下，工程成功納入內政部114年度「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，投入總經費1209萬元辦理整體改造。

邱佩琳說，武崙公園完成改造後，將成為兼具休憩、遊憩及社區交流功能的重要公共空間，提供居民更優質的生活環境。市府將持續推動各項公共建設，打造更宜居友善的城市空間，提升市民生活品質。

市府指出，武崙公園面積約2300平方公尺，基地距離國小約100公尺，且位處住宅密集區，由於現況空間高低落差大且缺乏設施，長期影響民眾使用意願，這次將充分利用地形特色改善。

市府表示，工程將以自然生態工法改建，打造坡度控制在1比12以內的無障礙步道，並在滯洪池周圍增設活動廣場，透過步道串聯磨石子溜滑梯、木樁平衡設施，讓孩童在安全環境下遊戲，享受多元戶外活動體驗。

邱佩琳 基隆 內政部

延伸閱讀

武崙公園有坡度缺設施 市府發包打造友善共融空間 讓民眾更想進公園

基隆全新市立田徑場9月試營運 邱佩琳「開箱」變身AI智能運動中心

愛河河堤公園第二工區開放 升級花崗石鋪面增防滑地坪

瑞芳河濱步道二期工程啟動 打造優質水岸環境

相關新聞

外界關注雙颱效應 謝國樑指示防範米克拉颱風外圍影響

米克拉颱風逼近台灣東部海域，基隆市長謝國樑今天上午主持市政會議及颱風整備會議。外界關注「雙颱效應」，市府指氣象資訊顯示機率低，但謝國樑仍要求各局處戒備，落實各項防汛準備工作，也提醒市民朋友隨時留意中央氣象署發布資訊及防災訊息。

萬里溪堰塞湖 恐影響萬榮、鳳林

花蓮萬里溪上游新增堰塞湖，昨天完成空勘，溪流右岸崩塌阻塞河道形成堰塞湖，初估最大蓄水量估有六百萬立方公尺。花蓮分署表示，若發生溢流，恐影響萬榮鄉、鳳林鎮、鐵路與橋梁等，將最高警覺持續監測。

廣角鏡／東岳．山海之門 宜蘭打造觀光新亮點

宜蘭縣府獲交通部觀光署補助啟動「東岳．山海之門」空間整合計畫，其中最受歡迎的「東岳冷泉」近年已成全台知名消暑聖地；也完整保留蛇山步道、舊東澳隧道及舊鐵路橋等珍貴歷史痕跡，更是泰雅族伊柚部落的重要生活場域。縣府秘書長吳志宏昨赴南澳鄉東岳村說明未來發展願景，期盼串聯山海地景、舊鐵道文化與泰雅族部落資源，打造宜蘭東南隅新觀光亮點。

陪伴洪災後復建 光復YouBike月底退場

花蓮縣光復鄉YouBike完成階段性任務，將於六月三十日結束營運，民眾希望保留。縣府觀光處表示，公共自行車系統正辦理招標，未來將與得標業者研議，優先恢復光復地區服務。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。