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花蓮秀姑巒溪泛舟旺季開跑 行動醫療站今進駐守護遊客安全

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣衛生局推動秀姑巒溪水域「行動緊急醫療服務」，醫療站今天正式啟用，服務至9月10日止。圖／花蓮縣衛生局提供
花蓮縣衛生局推動秀姑巒溪水域「行動緊急醫療服務」，醫療站今天正式啟用，服務至9月10日止。圖／花蓮縣衛生局提供

暑假旅遊旺季即將展開，花蓮衛生局攜手衛生福利部花蓮醫院，持續推動秀姑巒溪水域「行動緊急醫療服務」，醫療站今天正式啟用，服務至9月10日止。衛生局表示，透過專業醫療團隊進駐，提供即時救護與醫療支援，提升遊客水域活動安全保障。

衛生局長朱家祥表示，秀姑巒溪泛舟是國內極具知名度的水域遊憩活動之一，自2009年推動行動醫療站計畫以來，已建立完整的水域緊急醫療支援機制，不僅成為秀姑巒溪泛舟安全的重要後盾，也累積豐富的偏遠水域醫療救護經驗，成為全國相關醫療服務的重要參考模式。

今年衛生局於泛舟路線設置兩處行動醫療站，分別位於中游奇美休息站及下游奚卜蘭遊客中心（長虹橋旁），由花蓮醫院派遣專業醫療團隊進駐，每站配置1名醫師、2名資深護理師及1名具緊急救護技術員資格的救護車駕駛，每天上午9時起配合泛舟活動執勤，提供外傷處理、緊急救護、急症評估及藥物治療等服務。

衛生局指出，奇美休息站中游醫療站曾於2年前遭颱風豪雨重創，基地受到土石沖刷影響，造成停水、停電及設施受損，一度面臨停擺，在中央與地方相關單位協助下，已於去年完成修復工程並重新啟用，不僅恢復原有功能，也提升醫療站設備與應變能力。

衛生局表示，泛舟雖屬戶外休閒活動，但仍可能發生擦傷、挫傷、扭傷、失溫、曬傷及中暑等意外狀況，由於秀姑巒溪流域地處偏遠，若缺乏第一時間醫療支援，傷患往往需耗費較長時間後送就醫，因此行動醫療站能有效補足偏鄉及水域緊急醫療需求，讓患者及時獲得妥善照護。

衛生局提醒，民眾參與泛舟及各類水域活動時，應選擇合法業者，並確實穿戴救生衣等安全裝備，切勿酒後下水，同時注意天候與水位變化；患有心血管疾病、高血壓等慢性病者，應評估自身健康狀況後再參與活動，並做好暖身、防曬及補充水分等措施，安心享受夏日水域旅遊樂趣。

花蓮縣衛生局推動秀姑巒溪水域「行動緊急醫療服務」，醫療站今天正式啟用，服務至9月10日止。圖／花蓮縣衛生局提供
花蓮縣衛生局推動秀姑巒溪水域「行動緊急醫療服務」，醫療站今天正式啟用，服務至9月10日止。圖／花蓮縣衛生局提供

花蓮 衛生局

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