武崙公園有坡度缺設施 市府發包打造友善共融空間 讓民眾更想進公園

基隆市安樂區武崙公園環境改造工程今天開工，將以自然生態工法鋪設無障礙步道，並規畫迴遊式動線，串聯各項遊具設施，周邊住戶期待坡地早日變成遊憩空間。

基隆市副市長邱佩琳、安樂區長汪海淙和立委林沛祥服務處秘書長沈義傳、市議員秦鉦、吳驊珈、鄭愷玲、洪森永、張之豪、武崙里長李文財等人，一起參與動土儀式，見證地方建設往前邁進一大步。

邱佩琳表示，武崙公園改造工程不僅是地方建設的重要里程碑，更象徵社區生活品質再提升，未來將提供居民更安全、舒適且友善的休憩空間。她也感謝市議會支持，成功爭取納入「城鎮風貌及創生環境營造計畫」，中央和地方政府共投入1209萬元改善當地環境。

邱佩琳說，武崙公園完成改造後，將成為兼具休憩、遊憩及社區交流功能的重要公共空間，提供居民更優質的生活環境。市府將持續推動各項公共建設，打造更加宜居友善的城市空間，提升市民生活品質。

基市府指出，武崙公園（11號公園）面積約2300平方公尺，鄰近武崙國小，周邊住宅密集。基地土地現況高低落差較大，缺乏遊憩設施，對於民眾較無吸引力。這次發包的改善工程，將利用原有地形特色，以自然生態工法進行改善，打造無障礙步道。

市府說，未來公園內將設置深受孩童喜愛的磨石子溜滑梯，以及兼具探索與體能發展功能的木樁平衡設施，並規畫迴遊式動線遊戲空間，提供兒童可循環遊玩的特色遊戲場域，享受更多元的戶外活動體驗。

基隆市安樂區武崙公園環境改造工程今天開工，完成改造後將成為兼具休憩、遊憩及社區交流功能的重要公共空間，提供居民更優質的生活環境。圖／基市府提供

基隆市安樂區武崙公園環境改造工程今天開工，完成改造後將成為兼具休憩、遊憩及社區交流功能的重要公共空間，提供居民更優質的生活環境。圖／基市府提供