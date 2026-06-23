人一生離不開戶政 宜蘭縣表揚7名績優人員打造數位轉型便捷服務

7月1日是「全國戶政日」，宜蘭縣政府為迎接戶政日並感謝戶政人員辛苦付出，今天在縣務會議中由代理縣長林茂盛表揚7位績優戶政人員，肯定他們長期在第一線辛勤耕耘，同時也勉勵持續秉持專業與關懷精神，與時俱進，為縣民提供科技便捷、溫暖周全的優質服務。

戶政人員長年在基層工作崗位，展現高度責任感與服務熱誠，7位獲獎者包括宜蘭市戶政事務所股長鄭麗娟、羅東鎮戶政事務所李郁怡、蘇澳鎮戶政事務所林育寧、頭城鎮戶政事務所陳佳莉、冬山鄉戶政事務所周琬庭、五結鄉戶政事務所李隆熙、三星鄉戶政事務所郭千毓，其中宜蘭市戶政事務所股長鄭麗娟進一步榮獲內政部全國績優戶政人員殊榮。

縣政府民政處表示，人生的重要階段都會遇到戶政業務需求，為了提升便捷服務，宜蘭戶政團隊趕上科技潮流，推動數位轉型，精進服務包含「跨機關通報」，民眾辦理戶籍遷徙異動時可申請透過戶役政系統連結，將最新戶籍資料通報至相關機關，確保資料同步更新及重要信件不漏接。

「一站式服務」出生登記及首辦護照業務，採一處收件、全程服務，減省民眾往來各機關單位時間與困擾；「圓滿式服務計畫」轉介民眾相關公務單位諮詢服務，讓民眾處理親友身後事順利圓滿；透過戶籍登記申請書數位化專案，目前已回溯建檔68年至109年資料，民眾申辦民國68年後的各種戶政登記資料，都可以在全國任何一個戶政事務所查詢，線上調閱建檔資料，縮短等候人工查找時間。

宜蘭縣政府也強化社會關懷面向，包括推動「安心學習列車」歸化本國國籍測試輔導服務，協助新住民朋友融入在地生活；另透過「守護寶貝即時通」及「心理衛生中心通報」機制，戶政事務所受理臨櫃業務如發現可能的弱勢家庭，或需要關懷的民眾，主動通報轉介社福資源獲得即時協助，建構更全面的社會安全網。