守護秀姑巒溪水域活動安全 花蓮啟動行動緊急醫療

暑假旅遊旺季將到，花蓮縣衛生局攜手衛生福利部花蓮醫院持續推動秀姑巒溪水域「行動緊急醫療服務」，醫療站今天啟動，至9月10日止，提供即時、專業的醫療救護服務。

花蓮縣衛生局表示，花蓮秀姑巒溪泛舟是全國最具代表性的水域遊憩活動之一，歷經地震及颱風等天然災害考驗後，花蓮正穩健邁向觀光重建與產業復甦，縣府除持續改善交通及觀光設施外，更重視旅遊安全與醫療保障。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，自民國98年起推動秀姑巒溪水域行動醫療站計畫，至今已邁入第17年，不僅建立完善的水域緊急醫療服務模式，也成為全國水域觀光醫療備援的重要典範。

今年仍於泛舟沿線設置2處行動醫療站，分別位於中游的奇美休息站及下游的奚卜蘭遊客中心（長虹橋旁），提供第一線醫療支援服務。今年2處醫療站皆由衛生福利部花蓮醫院支援專業醫療團隊進駐，每站配置醫師1名、資深護理人員2名及具緊急救護技術員資格的救護車駕駛1名，每天上午9時起配合泛舟活動執勤，提供外傷處置、緊急救護、急性症狀評估及藥物治療等服務，縮短偏遠水域事故的醫療反應時間，提升緊急事件處置效能。

值得一提的是，位於奇美休息站的中游醫療站，受113年颱風豪雨侵襲，基地設施遭土石沖刷，造成停水停電及空間淤積土石，醫療站一度面臨停擺危機，在各公私立機關全力配合下，已於去年完成整修復建並順利重新啟用，不僅恢復原有醫療服務功能，更進一步強化醫療站整備量能，持續守護秀姑巒溪泛舟遊客安全。

花蓮縣衛生局表示，泛舟雖屬休閒運動，但仍可能發生擦挫傷、扭傷、失溫、曬傷、中暑等突發狀況。秀姑巒溪流域地處偏遠，若缺乏即時醫療支援，患者往往需耗費較長時間轉送醫療院所。行動醫療站的設置有效補足偏鄉及水域緊急醫療缺口，讓傷病患能在第一時間獲得妥善處置，大幅提升遊客安全保障。

花蓮縣衛生局呼籲民眾，參與泛舟及各項水域活動時，應選擇合法業者及安全場域，確實穿戴救生衣等合格裝備，避免酒後下水，並隨時留意天候及水位變化。患有心血管疾病、高血壓或其他慢性疾病者，應衡量自身健康狀況再行參與。活動前做好暖身準備，活動中適時補充水分、注意防曬與防中暑，享受安全又愉快的夏日旅程。