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溫泉費首度回饋 冬戀蘭陽溫泉季預算倍增 全新音樂祭嗨翻礁溪

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
今年「冬戀蘭陽溫泉季」除了保留原有踩街等精彩內容，將首度安排的4場大型音樂祭活動，屏東墾丁有春吶、宜蘭也有溫泉音樂祭，打造一場專屬於冬天礁溪的節慶新體驗。圖／林聰池團隊提供
今年「冬戀蘭陽溫泉季」除了保留原有踩街等精彩內容，將首度安排的4場大型音樂祭活動，屏東墾丁有春吶、宜蘭也有溫泉音樂祭，打造一場專屬於冬天礁溪的節慶新體驗。圖／林聰池團隊提供

宜蘭礁溪鄉大型活動「冬戀蘭陽溫泉季」舉辦十餘年，為促使活動再添新亮點，縣議員林聰池向縣府爭取「溫泉取用費」，首次用於這項具有國際元素的旗艦型活動，同時在活動期間舉辦4場全新音樂祭演出。林聰池今天說，屏東墾丁有春吶、宜蘭也有溫泉音樂祭，轉型升級後將展現新面貌。

礁溪鄉是國內最具代表性的平地溫泉熱區，尤其藉由國5便捷交通帶來很多外地客，近年來溫泉飯店與高樓住宅林立，每年政府收取「溫泉取用費」，來自於礁溪使用者的貢獻力量大。基於取之於社會、用之於社會，礁溪鄉縣議員林聰池爭取把這筆費用撥補用於「冬戀蘭陽溫泉季」，縣政府日前已通過活動追加預算，首次把課徵的溫泉取用費回饋在地。

林聰池表示，在原編列640萬元的基礎上追加600萬元，使2026年冬戀蘭陽溫泉季預算提升至1240萬元，展現縣議會對礁溪觀光永續發展的高度重視與積極投入，有了充裕預算支撐，2026年冬戀蘭陽溫泉季將迎來史上最大規模的轉型升級。

林聰池說，12月的冬戀蘭陽溫泉季除了保留原有踩街等精彩內涵，主要是首度登場的大型演唱會以「冬日音樂祭」為核心主軸，師法屏東墾丁春吶的音樂節精神，安排多元文化音樂表演、國內外知名樂團及在地文化小旅行，打造一個專屬於冬天、專屬於礁溪的節慶新體驗。

為了停車等交通進出動線，場地將突破以往慣例，首次在「礁溪重劃區」舉行，寬闊腹地迎接來自四面八方的旅客。林聰池表示，礁溪溫泉是珍貴天然資產，過去十多年的溫泉季雖然打下良好基礎，但真正讓礁溪在國際觀光市場佔有一席之地，必須有所突破創新，並且做好活動旅程配套。

林聰池感謝縣議會與縣政府攜手合作，讓預算活動規模擴大、投資礁溪的未來，期待縣政府工商旅遊處精心規劃活動，讓全台灣乃至全世界旅人知道，「冬天泡溫泉、聽音樂，就來礁溪」，透過國際行銷，再創觀光熱潮。

今年「冬戀蘭陽溫泉季」除了保留原有踩街等精彩內容，將首度安排的4場大型音樂祭活動，屏東墾丁有春吶、宜蘭也有溫泉音樂祭，活動地點首次舉辦在礁溪劃區，交通動線進出方便。圖／林聰池團隊提供
今年「冬戀蘭陽溫泉季」除了保留原有踩街等精彩內容，將首度安排的4場大型音樂祭活動，屏東墾丁有春吶、宜蘭也有溫泉音樂祭，活動地點首次舉辦在礁溪劃區，交通動線進出方便。圖／林聰池團隊提供

今年「冬戀蘭陽溫泉季」除了保留原有踩街等精彩內容，將首度安排的4場大型音樂祭活動，屏東墾丁有春吶、宜蘭也有溫泉音樂祭，打造一場專屬於冬天礁溪的節慶新體驗。圖／林聰池團隊提供
今年「冬戀蘭陽溫泉季」除了保留原有踩街等精彩內容，將首度安排的4場大型音樂祭活動，屏東墾丁有春吶、宜蘭也有溫泉音樂祭，打造一場專屬於冬天礁溪的節慶新體驗。圖／林聰池團隊提供

礁溪 溫泉 墾丁

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