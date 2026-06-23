陪伴洪災後復建 光復YouBike月底退場

花蓮縣光復鄉YouBike完成階段性任務，將於六月三十日結束營運，民眾希望保留。縣府觀光處表示，公共自行車系統正辦理招標，未來將與得標業者研議，優先恢復光復地區服務。

微笑單車公司去年在光復鄉遭受洪災後，以公益專案形式進駐地方，在多處重要交通、文化及觀光節點設YouBike二點○站點，提供一百五十輛車，協助居民恢復日常移動需求，也讓旅客能以低碳方式探索在地景點，帶動觀光人潮。

不過，微笑單車昨官方臉書公告，光復地區YouBike公益計畫完成階段任務，六月底結束營運，引發地方熱議，憂影響交通便利性。

光復鄉陳姓住戶說，偶爾會騎YouBike採買或到車站搭車，結束營運將少一種交通方式；黃姓遊客認為，到光復車站下車就能騎單車到糖廠等景點，希望持續設點。

觀光處長余明勲說，據他了解，微笑單車考量標案公平性，避免其他投標廠商疑慮，加上公益專案目標達成，因此決定結束現階段服務。

觀光處表示，縣府分階段推動公共自行車系統，第一階段預計今年底完成，先設置六十處站點、投入六百輛車；後續也會在人口集中區域、主要觀光景點等，建置一百五十處租借站，配置一千五百輛公共自行車，打造綠色運輸網絡。即日起至七月底，會透過ＡＩ輔助分析與網路平台蒐集民眾意見，作為站點規畫參考。