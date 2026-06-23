萬里溪堰塞湖 恐影響萬榮、鳳林

花蓮萬里溪上游新增堰塞湖，昨天完成空勘，溪流右岸崩塌阻塞河道形成堰塞湖，初估最大蓄水量估有六百萬立方公尺。花蓮分署表示，若發生溢流，恐影響萬榮鄉、鳳林鎮、鐵路與橋梁等，將最高警覺持續監測。

花蓮分署指出，根據空勘第一手影像初判，該處因萬里溪右岸大規模崩塌，造成土石阻塞河道，形成堰塞湖，崩塌面積約四十五公頃，目前湖水尚未蓄滿溢流，亦未發現明顯滲流或壩體破壞，現場仍有零星落石崩落。

由於該段溪谷河道蜿蜒、縱向坡降大，溪床巨石密布，峽谷地形十分陡峭，加上萬榮林道沿線多處坍方阻斷交通，短期人員及機具均難進入，直升機也無法垂降執行現地調查。

米克拉颱風逼近，花蓮分署提到，該堰塞湖位於台九線萬里溪橋上游約三十公里處，若後續持續蓄水發生溢流，可能影響下游萬榮鄉萬榮村，以及鳳林鎮森榮里、長橋里及鳳信里等聚落，台鐵鐵路橋梁、台九線萬里溪橋、鄉道花二十四線西寶大橋及相關河防設施等，都可能受波及。

花蓮分署表示，目前已啟動「堰塞湖應變小組」，雖初步評估堰塞湖距下游聚落超過二十公里，且具高程落差，暫無立即危險，但考量堰塞湖變化具有高度不確定性，仍以最高警覺持續監測。至於較精確的堰塞湖蓄水量推估，仍待收到航遙測分署的空拍地型影像資訊建模後估算。