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1幼兒疑遭不當對待！家長秀瘀青照 謝國樑主持跨局處會議：虐童零容忍

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市有準公共幼兒園發生疑似幼兒遭不當對待事件，家長在社群平台貼出驗傷單及小孩受傷照片。圖／取自家長臉書貼文
基隆市有準公共幼兒園發生疑似幼兒遭不當對待事件，家長在社群平台貼出驗傷單及小孩受傷照片。圖／取自家長臉書貼文

基隆市有準公共幼兒園發生疑似幼兒遭不當對待事件，基隆市長謝國樑昨晚與家長會談，今天主持跨局處會議，持續督導各項處置作為，並責成相關局處提供必要協助，展現市府即時應處與積極作為。

基隆市一家幼兒園的家長在臉書社群貼文，指幫小孩洗澡時發現上臂有大片瘀青，小孩說因為午休沒睡覺，被老師捏的 ，便帶孩子到醫院驗傷並提告。家長觀看幼兒園影片，質疑短短5分鐘至少3名小朋友受到不當對待。

謝國樑今天表示，同樣身為學童家長，看到本案發生深感不捨與痛心，也能理解家長的不安與焦慮。市府會以家長的心情為出發點，全力協助後續處理，並依法追究相關責任，守護孩子安全與權益。

謝國樑說，孩子是每個家庭最珍貴的寶貝，任何疑似不當對待兒童的行為都令人痛心，也絕不為社會所容忍，市府將透過司法程序追究相關責任，捍衛幼童權益。

基隆市今天召開跨局處會議，市警局表示，接獲家長報案後，已約談相關人員到案說明，完成相關調查及蒐證作業後移送基隆地檢署偵辦。警方後續將持續配合檢察官指揮偵辦，全力釐清案情。

教育處指出，接獲通報後立即派員前往園所了解情形，並保存監視錄影畫面及相關事證資料。全案已依教保相關人員違法事件調查處理辦法、教保服務人員條例等規定啟動調查，並由教育部教保相關人員違法事件調查學者專家人才庫委員，進行訪談及調閱監視器畫面，釐清相關事實，以確保幼兒權益獲得完整保障。

教育處說，已要求園方立即將涉案教保人員調離教學現場，日後如查證屬實，市府將依法裁處並追究相關責任，絕不寬貸。

兒童及少年事務處表示，這家幼兒園負責人6月18日上午就知道發生這件事，但至22日中午仍未完成社政通報，市府已依兒童及少年福利與權益保障法裁罰3萬元，後續將持續追究相關責任。

法制及勞動處表示，本案涉及兒少權益重大案件，依兒童及少年福利與權益保障法規定，主管機關得依法提出告訴。經報請市長核准後，市府已主動提起告訴，從嚴從速追究相關教保人員及園方應負的責任。

謝國樑強調，市府對虐童案件零容忍，後續將持續追蹤調查進度，全力協助受影響家庭，並理解家長的心情與擔憂，同時督導各教育及照顧機構落實通報與管理責任，避免類似事件再次發生，讓孩子能在安全安心的環境中成長。

謝國樑 虐童 幼兒園

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