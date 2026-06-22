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空勘直擊萬里溪堰塞湖！估水量600萬立方公尺 恐衝擊萬榮鄉、鳳林鎮

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣萬里溪上游新增一處堰塞湖，最大蓄水量預估有600萬立方公尺，若發生溢流，恐影響萬榮鄉、鳳林鎮、鐵路與橋梁等。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮縣萬里溪上游新增一處堰塞湖，最大蓄水量預估有600萬立方公尺，若發生溢流，恐影響萬榮鄉、鳳林鎮、鐵路與橋梁等。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮縣萬里溪上游新增一處堰塞湖林業及自然保育署花蓮分署緊急申請空勤總隊支援空中勘查，今天上午完成空勘作業，可見溪流的右岸崩塌阻塞河道形成堰塞湖，最大蓄水量預估有600萬立方公尺。花蓮分署表示，若發生溢流，恐影響萬榮鄉、鳳林鎮、鐵路與橋梁等，以最高警覺持續監測。

花蓮分署指出，萬里溪上游林田山事業區第96與82林班交界處出現堰塞湖，根據空勘第一手影像資料初步研判，該處因萬里溪右岸大規模崩塌造成土石阻塞河道形成堰塞湖，崩塌面積約45公頃，目前湖水尚未蓄滿溢流，亦未發現明顯滲流或壩體破壞情形，但現場仍有零星落石持續崩落。

由於該段溪谷河道蜿蜒、縱向坡降大，溪床巨石密布，兩岸峽谷地形十分陡峭，加上萬榮林道沿線多處坍方阻斷交通，短期內人員及機具均難以進入，直升機也無法垂降執行現地調查及監測儀器架設作業。

花蓮分署表示，該堰塞湖位於台9線萬里溪橋上游約30公里處，經空勘目視初步估算，最大蓄水量可能達600萬立方公尺，但仍待收到航遙測分署的空拍地型影像資訊建模後估算，才能較精確推估堰塞湖蓄水量。

若後續持續蓄水發生溢流，可能影響下游萬榮鄉萬榮村，以及鳳林鎮森榮里、長橋里及鳳信里等聚落，台鐵鐵路橋梁、台9線萬里溪橋、鄉道花24線西寶大橋及相關河防設施都有可能受到波及。

花蓮分署表示，昨天下午接獲通報後，即啟動「堰塞湖應變小組」，並邀集經濟部水利署第九河川分署、花蓮縣政府及地方公所建立跨機關通報平台。雖初步評估堰塞湖距離下游聚落超過20公里，且具高程落差，暫無立即危險，但考量堰塞湖變化具有高度不確定性，仍以最高警覺持續監測。

花蓮分署強調，目前掌握蓄水量及阻水情形都是空勘目視初步判釋結果，後續將俟航測及遙測分署完成製作最新數值地形資料後，再進一步分析壩體結構、蓄水量及潛在風險。

同時將持續透過跨單位平台密切監測下游水位變化，即時通報各級災害應變單位及花蓮縣政府、萬榮鄉公所、鳳林鎮公所等，並適時向社會大眾說明最新監測成果，提醒民眾近期避免進入萬里溪溪床及周邊河道活動，隨時留意官方發布防災資訊。

花蓮縣萬里溪上游新增一處堰塞湖，最大蓄水量預估有600萬立方公尺，若發生溢流，恐影響萬榮鄉、鳳林鎮、鐵路與橋梁等。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮縣萬里溪上游新增一處堰塞湖，最大蓄水量預估有600萬立方公尺，若發生溢流，恐影響萬榮鄉、鳳林鎮、鐵路與橋梁等。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮縣萬里溪上游新增一處堰塞湖，最大蓄水量預估有600萬立方公尺，若發生溢流，恐影響萬榮鄉、鳳林鎮、鐵路與橋梁等。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮縣萬里溪上游新增一處堰塞湖，最大蓄水量預估有600萬立方公尺，若發生溢流，恐影響萬榮鄉、鳳林鎮、鐵路與橋梁等。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮縣萬里溪上游新增一處堰塞湖，最大蓄水量預估有600萬立方公尺，若發生溢流，恐影響萬榮鄉、鳳林鎮、鐵路與橋梁等。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮縣萬里溪上游新增一處堰塞湖，最大蓄水量預估有600萬立方公尺，若發生溢流，恐影響萬榮鄉、鳳林鎮、鐵路與橋梁等。圖／林保署花蓮分署提供

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