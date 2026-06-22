空勘直擊萬里溪堰塞湖！估水量600萬立方公尺 恐衝擊萬榮鄉、鳳林鎮

花蓮縣萬里溪上游新增一處堰塞湖，林業及自然保育署花蓮分署緊急申請空勤總隊支援空中勘查，今天上午完成空勘作業，可見溪流的右岸崩塌阻塞河道形成堰塞湖，最大蓄水量預估有600萬立方公尺。花蓮分署表示，若發生溢流，恐影響萬榮鄉、鳳林鎮、鐵路與橋梁等，以最高警覺持續監測。

花蓮分署指出，萬里溪上游林田山事業區第96與82林班交界處出現堰塞湖，根據空勘第一手影像資料初步研判，該處因萬里溪右岸大規模崩塌造成土石阻塞河道形成堰塞湖，崩塌面積約45公頃，目前湖水尚未蓄滿溢流，亦未發現明顯滲流或壩體破壞情形，但現場仍有零星落石持續崩落。

由於該段溪谷河道蜿蜒、縱向坡降大，溪床巨石密布，兩岸峽谷地形十分陡峭，加上萬榮林道沿線多處坍方阻斷交通，短期內人員及機具均難以進入，直升機也無法垂降執行現地調查及監測儀器架設作業。

花蓮分署表示，該堰塞湖位於台9線萬里溪橋上游約30公里處，經空勘目視初步估算，最大蓄水量可能達600萬立方公尺，但仍待收到航遙測分署的空拍地型影像資訊建模後估算，才能較精確推估堰塞湖蓄水量。

若後續持續蓄水發生溢流，可能影響下游萬榮鄉萬榮村，以及鳳林鎮森榮里、長橋里及鳳信里等聚落，台鐵鐵路橋梁、台9線萬里溪橋、鄉道花24線西寶大橋及相關河防設施都有可能受到波及。

花蓮分署表示，昨天下午接獲通報後，即啟動「堰塞湖應變小組」，並邀集經濟部水利署第九河川分署、花蓮縣政府及地方公所建立跨機關通報平台。雖初步評估堰塞湖距離下游聚落超過20公里，且具高程落差，暫無立即危險，但考量堰塞湖變化具有高度不確定性，仍以最高警覺持續監測。

花蓮分署強調，目前掌握蓄水量及阻水情形都是空勘目視初步判釋結果，後續將俟航測及遙測分署完成製作最新數值地形資料後，再進一步分析壩體結構、蓄水量及潛在風險。

同時將持續透過跨單位平台密切監測下游水位變化，即時通報各級災害應變單位及花蓮縣政府、萬榮鄉公所、鳳林鎮公所等，並適時向社會大眾說明最新監測成果，提醒民眾近期避免進入萬里溪溪床及周邊河道活動，隨時留意官方發布防災資訊。

花蓮縣萬里溪上游新增一處堰塞湖，最大蓄水量預估有600萬立方公尺，若發生溢流，恐影響萬榮鄉、鳳林鎮、鐵路與橋梁等。圖／林保署花蓮分署提供

花蓮縣萬里溪上游新增一處堰塞湖，最大蓄水量預估有600萬立方公尺，若發生溢流，恐影響萬榮鄉、鳳林鎮、鐵路與橋梁等。圖／林保署花蓮分署提供