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基隆全新市立田徑場9月試營運 邱佩琳「開箱」變身AI智能運動中心

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市立田徑場整建工程下月完工，預計9月間試營運。基隆市副市長邱佩琳和多名市議員今天前往「開箱」，了解各項設施和服務內容。記者邱瑞杰／攝影
基隆市立田徑場整建工程下月完工，預計9月間試營運。基隆市副市長邱佩琳和多名市議員今天前往「開箱」，了解各項設施和服務內容。記者邱瑞杰／攝影

基隆市歷經波折的市立田徑場整建工程，下月即將完工，預計9月間試營運。基隆市副市長邱佩琳和多名市議員今天「開箱」，介紹設施和服務。邱佩琳說，田徑場400公尺跑道獲得國家標準認證，希望能成為明年全國小學田徑錦標賽場地。

基隆市立田徑場1979年完工啟用，使用40多年後建築受損，空間設計也不符現代需求，前市長林右昌任內發包4.1億元重建。工程原定2022年底林右昌卸任前完工，但受新冠肺炎疫情及設計、施工廠商有歧見，進度落後。

林右昌卸任前2個月與包商終止契約，追加預算重新招標。新包商在現任市長謝國樑任內進場，發現結構設計有安全疏漏，市府同意變更設計。全案工程經費累計逾9億元，目前進度為94.21%，預計7月底完工。田徑場室內運動空間與停車場將委外營運，預計9月間試營運。

邱佩琳今天和多名市議員到田徑場，先後聽取建築師和營運廠商簡報空間設計、設施和服務方案，接著實地走訪田徑場了解實況。

邱佩琳說，讀高中時加入田徑隊，所以對田進場的敏感度相對高一點，新跑道非常漂亮，也很標準，未來24小時會免費開放民眾使用。田徑場共設200個汽車停車位、178個機車停車位，收費標準會與各方討論再決定。

邱佩琳表示，全新田徑場讓基隆市民等候多時，市府團隊秉持認真求好的態度，克服重重挑戰，並感謝市議會的支持，終於將舊有田徑場翻轉為現代智能運動場域，未來會結合運動醫學、智慧管理等運動理念，讓田徑場成為科技高效、友善全齡的運動環境，並期待明年與中華民國田徑協會合作舉辦國小田徑錦標賽。

基隆市教育處長徐嬿立說，基隆市立田徑場改建的四大亮點是國家級認證的藍色標準賽道、跑道區24小時免費開放市民使用、增設風雨球場並引進智能科技打造全齡運動空間、378席停車場位便利交通，提升運動場域的服務水準。

基隆市立體育場長林柏樹指出，目前主要完工區域還在進行植栽與周邊修繕工程，室內運動空間與停車場委外營運（OT）也準備就緒，市府團隊會以最嚴謹的態度，確保9月試營運時，帶給民眾優質運動體驗。

基隆市立田徑場整建工程下月完工，預計9月間試營運。基隆市副市長邱佩琳和多名市議員今天前往「開箱」，了解各項設施和服務內容。記者邱瑞杰／攝影
基隆市立田徑場整建工程下月完工，預計9月間試營運。基隆市副市長邱佩琳和多名市議員今天前往「開箱」，了解各項設施和服務內容。記者邱瑞杰／攝影

基隆市立田徑場整建工程下月完工，預計9月間試營運。基隆市副市長邱佩琳和多名市議員今天前往「開箱」，了解各項設施和服務內容。記者邱瑞杰／攝影
基隆市立田徑場整建工程下月完工，預計9月間試營運。基隆市副市長邱佩琳和多名市議員今天前往「開箱」，了解各項設施和服務內容。記者邱瑞杰／攝影

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基隆市立田徑場整建工程下月完工，預計9月間試營運。基隆市副市長邱佩琳和多名市議員今天前往「開箱」，了解各項設施和服務內容。記者邱瑞杰／攝影

基隆市立田徑場整建工程下月完工，預計9月間試營運。基隆市副市長邱佩琳和多名市議員今天前往「開箱」，了解各項設施和服務內容。記者邱瑞杰／攝影
基隆市立田徑場整建工程下月完工，預計9月間試營運。基隆市副市長邱佩琳和多名市議員今天前往「開箱」，了解各項設施和服務內容。記者邱瑞杰／攝影

邱佩琳 田徑 基隆

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