陪伴災後重建近一年 光復YouBike宣布月底退場 縣府：爭取優先復設

陪伴花蓮光復鄉災後重建近一年的YouBike公共自行車，將於6月30日結束營運，微笑單車去年以公益專案設置10處站點、投入150輛單車，如今宣布退場，引發地方不捨。縣府觀光處表示，目前公共自行車系統正辦理招標，未來將與得標業者研議優先恢復光復地區服務。

微笑單車公司去年在光復鄉遭受洪災後，以公益專案形式進駐地方，在多處重要交通、文化及觀光節點設置YouBike 2.0站點，提供150輛公共自行車，不僅協助居民恢復日常移動需求，也讓旅客能以低碳方式深入探索在地景點，帶動觀光人潮。

不過，微笑單車今天在官方臉書公告，光復地區YouBike公益計畫已完成階段性任務，將於6月30日正式結束營運，消息曝光後，引發地方民眾熱議，擔憂原有交通便利性受到影響。

住在光復鄉陳姓住戶說，偶爾會騎YouBike採買或到車站搭車，如今結束營運少了一種交通方式。黃姓遊客則認為，到光復車站下車後就能騎單車到糖廠等景點，不用另外租車，單車等設備也很新，希望未來能持續設點。

縣府觀光處長余明勲證實，光復鄉YouBike服務將營運至6月底，目前花蓮縣公共自行車系統建置案正辦理招標作業，據他了解，微笑單車考量標案公平性，避免引發其他投標廠商疑慮，加上公益專案目標已達成，因此決定結束現階段服務。

觀光處指出，縣府規畫於今年至明年分階段推動公共自行車系統，預計在人口較集中區域及主要觀光景點建置150處租借站，配置1500輛公共自行車，打造更完整的綠色運輸網絡；為提高站點設置效益，縣府即日起至7月31日也透過AI輔助分析與網路平台蒐集民眾意見，作為未來站點規畫的重要參考。

余明勲表示，公共自行車系統第一階段預計於今年底完成，將先設置60處站點、投入600輛車輛，儘管各地建置時程仍有先後順序，不過未來將與得標業者進一步溝通，研議優先恢復光復鄉公共自行車服務，盼滿足地方交通與觀光需求。