花蓮萬里溪上游出現堰塞湖

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮萬里溪上游形成堰塞湖，林業保育署花蓮分署緊急啟動評估，申請空勤總隊支援空中勘查。圖／林保署花蓮分署提供
花蓮萬里溪上游形成堰塞湖，林業保育署花蓮分署緊急啟動評估，申請空勤總隊支援空中勘查。圖／林保署花蓮分署提供

林保署花蓮分署昨接獲通報，萬里溪上游疑似新增一處堰塞湖，立即啟動「堰塞湖應變小組」，並緊急申請空勤總隊支援今天空中勘查。初步評估，該疑似堰塞湖距下游部落尚有相當距離，且具備高程落差，暫無立即危險，呼籲民眾切勿驚慌，近期仍避免前往溪床周邊區域活動。

林業署航遙測分署於昨下午三時十五分執行馬太鞍溪定期監測任務時，發現在萬里溪北邊上游、林田山事業區第九十六與八十二林班交界處，疑似新增一處堰塞湖，透過照片資訊粗估，湖體面積約三公頃。該地點距離最近的保全戶（萬榮鄉萬榮村、鳳林鎮森榮社區／林田山文化園區）約二十二公里、西寶大橋約二十四公里、台九線萬里溪橋約二十七公里。

因萬榮林道目前於三十六Ｋ、三十九Ｋ、四十Ｋ處皆有崩塌，人員車輛僅能至二十四Ｋ處，距離堰塞湖直線距離仍有約三點五公里，無法由陸路抵達，花蓮分署緊急向空勤總隊申請空中勘查，依據目前情資，尚無法精確辨識壩體高度、體積及是否已發生溢流，確切數據仍待進一步勘查確認。

花蓮 堰塞湖 馬太鞍溪

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