宜蘭冬山三奇美徑帶旺包棟民宿！精品Villa推星廚之夜強攻度假商機

宜蘭冬山鄉「三奇美徑」觀光系列活動正如火如荼展開，進而帶動附近民宿生意，尤其近來相當火紅的包棟民宿詢問度高，親朋好友同處一棟，開啟沒有旁人干擾的旅遊模式，歡唱高歌或BBQ吃喝，更有特邀實境節目「星廚之戰」的星廚料理美食，享受精品Villa度假風。

冬山鄉三奇村屬於農業城鄉，一望無際的稻浪與田園風光景色，鄉間小路沒有電線桿，因而贏得宜蘭版「伯朗大道」美稱。冬山鄉公所每年舉辦三奇美徑活動帶動觀光旅宿，內容涵蓋彩繪稻田、熱氣球嘉年華、冬山風箏嘉年華等系列，吸引遊客安排小旅行。

因應旅宿需求，近來宜蘭主打高隱私、高質感包棟民宿夯，好處是自家親朋好友包下一棟民宿各房間，吃喝玩樂都在裡面，充分享受自在與放鬆，除了家庭旅遊可以包棟，企業員工也有旅遊包棟，成了度假旅遊的熱搜關鍵字。

遊客通常會比較包棟民宿提供的吃住及玩樂設施，主要是KTV、電動麻將、撞球桌及戲水池最好都有，就有業者相中冬山鄉田園景色風光，在距離三奇美徑約300多公尺處推出Villa Samaya Awan紗幔雅雲灣，一宿三食餐酒包棟體驗，除了設施俱全，特別安排星廚之夜。

曾入圍台灣廚藝實境節目「星廚之戰」四強之一的Jessica Lin林佳蓉，與THE STUDIO團隊推Villa星廚之夜，將精品住宿、星廚料理與OPEN BAR微醺時光結合，旅客入住後可享池畔下午茶、晚間星廚料理微醺時光，隔天再以管家早餐迎接悠閒，讓精緻晚餐也可以變成旅行的理由。

經營紗幔雅雲灣的私選旅行表示，現在旅客真正重視不只是空間漂亮，而是整體入住舒適、放鬆且具有記憶，因此品牌以「讓世界住進在地的美好」理念，希望透過住宿、美食結合在地文化與旅遊體驗，重新定義精品Villa度假。

警語：禁止酒駕，未滿十八歲禁止飲酒

曾入圍台灣廚藝實境節目「星廚之戰」四強之一的Jessica Lin，端上Villa星廚之夜的義式煙花女燴海鮮。記者戴永華／攝影

300坪的戲水池，還有池畔下午茶。圖／紗幔雅雲灣提供

一望無際的稻浪與田園風光景色，打響冬山鄉「三奇美徑」名號，請遊客把握6月底收割前的賞景機會。圖／鄉公所提供

KTV、電動麻將是包棟民宿一定要有的設施。圖／民眾提供

星廚之夜的美食料理，讓精緻晚餐也可以變成旅行的理由。圖／民眾提供

星廚之夜的美食料理，讓精緻晚餐也可以變成旅行的理由。圖／民眾提供