搶辦宜蘭童玩節護照最後1天 全國國中小學生、縣民入園只要100元

今年宜蘭國際童玩藝術節7月4日至8月16日在冬山河親水公園舉行，每年都很搶手的童玩護照百元早鳥優惠，今天是線上申辦的最後一天，縣民及全國國中小學生只要100元，持護照可享不限次數入園，文化局呼籲把握最後申辦機會。

童玩節今年邁入第31週年，以「森歷其境」為主題，把園區裝點成一座遊戲森林，深受喜愛的水域設施中有一座高達4層樓「神木精靈水道」，陸空挑戰設有「星空塔」，有趣闖關遊戲，還有「巨樹冒險」搖擺木橋與滑索，室內展館邀請知名的插畫家包大山創作，值得一遊。

宜蘭縣政府特別推出童玩護照預售，優惠全國國中小學生（民國100年9月1日至109年6月30日出生者）及身分證號碼開頭為G或設籍在宜蘭的縣民，早鳥價只要100元；非宜蘭縣籍民眾也只要400元，優惠自5月11日至6月21日。

如果是在童玩節活動期間，申辦童玩護照價格則是宜蘭縣籍民眾400元、非宜蘭縣籍民眾500元，宜蘭縣籍國中小學生200元，非縣籍國中小學生400元。預售與活動期間的價格，真的差很大。

宜蘭童玩護照採線上辦理，申辦網址https://passport.yicfff.tw/，「2026宜蘭國際童玩藝術節」童玩護照網站。民眾完成系統會員註冊登入即可申辦，需提供3個月近照電子檔等個人資料，經審核通過即可透過超商繳費或信用卡、台灣PAY線上付款，也可以在活動期間至現場票口現金繳費，皆可取得童玩護照。

憑童玩護照入園，可享不限次數暢玩童玩節，方便彈性安排遊程，經濟實惠。童玩護照申辦資訊及相關問題可洽電話（03）9577440分機223林先生或聯繫童玩護照LINE線上客服諮詢。

每年都很搶手的宜蘭童玩節護照，今天是線上申辦的最後一天，早鳥優惠縣民及全國國中小學生只要100元，持護照可享不限次數入園，縣府呼籲把握最後申辦機會。圖／縣府提供