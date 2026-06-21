颱風米克拉接近 花蓮縣府籲農漁畜業提前防颱

颱風米克拉外圍環流恐影響東部地區，花蓮縣政府表示，花蓮歷經地震及豪雨考驗，山區地質仍較脆弱，發生落石、土石流及邊坡崩塌風險提高，提醒農友及山區居民及早完成防颱措施。

中央氣象署預估輕颱米克拉正逼近台灣東方海面，最快明天增強為中颱。

花蓮縣政府農業處表示，農業、漁業及畜牧產業均易受到颱風影響，提醒農漁畜友務必把握颱風來臨前完成各項防災工作。農友應加強果樹支架固定、溫網室及設施農業補強，並完成排水系統清疏；已達採收期的蔬果可視情況提前採收，以降低豪雨及強風造成的損失。

漁業方面，花蓮漁港及石梯漁港已加強港區巡查，提醒漁民隨時注意海象資訊，海上作業漁船應及早返港避風，並加強船舶纜繩繫固及漁具整理；養殖漁業者應檢查增氧設備、抽水設備及備用發電機運作情形，防範停電或豪雨造成養殖損失。

農業處提醒，颱風來臨前應避免進入山區、溪流及邊坡不穩定區域從事農事作業，並隨時留意中央氣象署及地方政府發布的氣象資訊與警戒訊息。

農地如位於低窪易淹水地區，應預先完成排水溝渠清理，妥善固定溫網室、棚架、防風網及灌溉設施，並將農機具、肥料、農藥及重要農業資材移置安全處所。颱風期間切勿冒險搶收或進入危險區域巡視農地，以維護自身安全；颱風過後應待天候穩定後再進行巡查及復耕作業，避免因土石鬆動、道路坍方或積水觸電等情形發生意外。

畜牧產業方面，養豬場、養雞場、乳牛場及其他畜牧場業者應加強畜舍結構安全檢查，固定屋頂及門窗，預先儲備飼料、飲水及緊急發電設備，並保持場區排水系統暢通，避免積淹水影響畜禽健康及生產。如有重大災損或異常死亡情形，立即向所在地公所或縣府農業處通報。

由於0403地震後部分山區邊坡穩定性尚待恢復，農業處也提醒相關工程施工單位務必落實防颱措施，加強工地圍籬、鷹架、施工機具及臨時設施固定作業，並檢查工區排水系統及邊坡保護措施，避免豪雨造成坍方、落石或土石流等災害，確保施工人員及公共安全。

此外，針對馬太鞍溪堰塞湖及下游流域周邊地區，提醒農友及居民應密切留意中央與地方政府發布的預警資訊，避免於豪雨期間進入河道、河床及低窪地區活動或作業，並預先將農機具、肥料、飼料及重要農業資材移至安全處所。如接獲疏散撤離通知，務必配合執行，以維護自身安全。

花蓮縣政府呼籲，颱風期間非必要避免前往海邊、港區、溪流及山區活動，並隨時關注中央氣象署最新颱風資訊及相關防災訊息，提前做好各項防颱準備，共同降低災害風險及農業損失。