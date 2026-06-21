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信二停車場男女廁「相通」 基市急補縫
基隆市信二路立體停車場女廁近日被女網友在網路投訴，八樓女廁右邊第一間，廁所窗戶竟跟隔壁男廁隔間相連，透過窗戶的反光可互相看到，擔心「洩春光」，質疑設計不良。市府清查六到十二樓都有問題，將補救改善，保障女性如廁隱密性。
女網友在「脆」投訴，日前她如廁時發現，基隆信二立體停車場八樓女廁右邊第一間，廁所窗戶竟然跟隔壁男廁隔間相連，而且透過右側窗戶的反光甚至可以看到男廁隔間裡面的情況，等於男廁一樣也看得到這一間，她愈想愈奇怪，走回去檢查才發現這麼嚴重的設計瑕疵。
女網友表示，後來走回去還看到一位原本在廁所附近徘徊的男性從女廁方向走出來，她詢問他多次為什麼會走到女廁，他一開始支支吾吾，後來才表示是因為標示不清楚所以走錯，他後來走進男廁那間隔間，她再走進那間女廁看，發現可從女廁看到他推窗戶的那隻手，質疑縫隙讓女生如廁「走光」，有人恐偷窺。
基隆市交通處停車管理科長陳得慶昨與停車場管理人員逐一檢查男女廁，發現六樓十二樓多間廁所都有相同疑慮，男女廁所間隔間縫隙寬約六公分、高八十公分，用手機或透過玻璃都可看到女性如廁情景。
陳得慶表示，已先關閉有問題廁所，暫時先將縫隙封起來，再統一製作木板將縫隙完整密封改善。
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