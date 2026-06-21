宜建蘭北路塌陷搶修 拚23日通車

宜蘭市建蘭北路昨出現路面塌陷，最深達七十公分的裂縫。縣府火速前往處理，查出是下方汙水管線脫管，造成地基遭淘刷而沉陷，不影響周邊建物安全。目前已封路展開地層改良工程，本月廿三日恢復正常通車。

議長張勝德、市民代表林飛身及南津里長林聰明等人，昨接獲消息都到現場勘查。張勝德說，初步測量塌陷範圍約八十公尺，下陷最深處約七十公分，要求相關單位盡速搶修，避免影響周邊安全及通行。

林聰明研判，可能是昨早有公車經過，已經十分脆弱的地基因車輛重壓才下陷；因該處鄰近住宅區，附近民眾擔心影響建物結構安全，對縣府很快就到場處理表示感謝。

縣府水利資源處長李岳儒說，初步判斷在道路下方約九公尺深處埋設的汙水管有脫管情形，長期淘刷地基，才造成路面淘刷，不過不會影響家戶汙水排放，也不影響周邊住宅的安全性。

李岳儒說，目前已經封路，先做地層改良工程，也會修復路面，預計下周會全數完成，恢復正常通行，之後也會針對這種二、三十年前埋設，已經老舊的汙水管線，全面檢視並汰換。