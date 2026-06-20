經濟部商業署辦米好稻香節 力促花蓮光復災區商業回溫

花蓮縣光復鄉去年洪災後商業活動一度陷入停擺，為振興產業，經濟部商業發展署於稻米豐收時節，端午連假期間舉辦「米好．光復稻香節」，結合在地農特產、手作體驗與市集活動，消費滿額即可抽獎，帶動商機復甦。

「米好．稻香節」從19日起在光復鄉的花蓮觀光糖廠展開，集結40家特色攤商及在地店家，現場搭配「米好抽抽樂」活動，消費滿百元1點，集滿3點可以抽獎，吸引不少民眾試手氣，有機會把最大獎糖廠住宿券帶回家，活動持續到21日。

今天以具在地特色的原民「搗麻糬」揭開序幕，商業發展署副署長陳秘順、鄉長林清水及光豐地區農會總幹事張明發等人齊力拿起沉重的木杵搗麻糬，象徵團結一心、商機凝聚。

商業發展署表示，災後至今協助271家受損商家、完成光復市場復建，並透過系列活動帶動觀光與消費回溫，上月結合賞螢熱潮與商業活動舉辦「螢夏光復」，帶動觀光人潮成長7%，創造逾200萬元營業額。

副署長陳秘順說，為了展現產業振興的活力，端午連假結合在地代表性的紅糯米、黑糯米等農產，規畫主題市集，邀請光復、萬榮、鳳林及台糖進駐業者展售伴手禮、特色產品，也有體驗課程，希望遊客感受在地韌性。

台糖花東區處副處長歐竹男表示，商業發展署接連舉辦活動確實有幫助，住宿率已恢復到3、4成，入園人數增加3成，雖然還無法回復到災前情況，確實感受到來客量有回溫。

歐竹男說，中央地方各項活動對災區周邊店家都有實質幫助，台糖本身也基於社會責任，去年9月23日洪災至今，對園區店家都沒有收租金，並提供空間由國際扶輪社3490地區成立鏟子超人館，讓遊客參觀後對堰塞湖洪災過程都能留下深刻印象。

經濟部商業發展署副署長陳秘順說，光復洪災後持續協助受損店家，並透過舉辦活動等方式，支持災區商業復甦。記者王燕華／攝影

經濟部商業發展署端午連假期間在花蓮糖廠舉辦「米好．光復稻香節」，結合農特產品與市集，力促在地商業復甦，吸引不少人潮。記者王燕華／攝影

經濟部商業發展署端午連假期間在花蓮糖廠舉辦「米好．光復稻香節」，結合農特產品與市集，力促在地商業復甦，吸引不少人潮。記者王燕華／攝影