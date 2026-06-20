端午連假花蓮光復觀光回溫 台糖冰店現排隊人龍

端午連假期間，花蓮光復鄉觀光人潮增加，台糖冰店出現排隊人潮，住宿區約4成住房率，災後人潮漸回升。經濟部商業發展署連假期間在光復舉辦活動市集，消費滿額可抽住宿券。

去年9月馬太鞍溪堰塞湖事件重創花蓮地方經濟，商業署災後協助271家受損商家、光復市場重建，透過系列活動帶動觀光回升，端午連假期間推出「米好．光復稻香節」活動，今天下午在光復糖廠前開幕。

商業署副署長陳秘順表示，紅糯米及黑糯米是光復在地特產，結合第一期稻作收成推出活動，結合光復鄉、萬榮鄉及鳳林鎮3鄉鎮共40攤位，展售在地伴手禮、特色產品與體驗課程。

陳秘順表示，現場消費滿新台幣300元，可參加抽獎，最大獎是日式風情的台糖花蓮旅館住宿券，活動將持續至明天。

陳秘順表示，除重災區還在重建，一般地區商業活動已恢復災前商業活動，尤其出現在地及外地青年進駐開店，新創業者帶動地方活力，透過舉辦系列活動，帶動在地消費。

台糖花東區處副處長歐竹南表示，商業署從上月至今在光復舉辦3場活動，對店家收入及入園人數都有實質幫助，這次端午連假台糖旅館有3至4成住房率，冰店遊客也有回溫。

歐竹南說，雖還沒有辦法回到災前盛況，但確實有感受到來客量逐漸增加，為降低糖廠商家營業壓力，災後至今減免租金，實質幫助在地店家。