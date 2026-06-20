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宜蘭建蘭北路面下陷現裂縫 疑是汙水管脫管封路搶修

聯合報／ 記者王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭市建蘭北路路面現裂縫，議長張勝德前往了解，要求縣府盡速妥善修復。圖／民眾提供
宜蘭市建蘭北路路面現裂縫，議長張勝德前往了解，要求縣府盡速妥善修復。圖／民眾提供

宜蘭市建蘭北路今天附近居民發現路面塌陷，出現最深70公分的裂縫。縣府火速前往處理，查出是下方汙水管線脫管，造成地基遭淘刷而沉陷，不影響周邊建物安全。目前已封路展開地層改良工程，23日恢復正常通車。

議長張勝德、市民代表林飛身及南津里長林聰明等人，今早接獲消息都到現場勘查。張勝德說，初步測量塌陷範圍約80公尺，下陷最深處約70公分，要求相關單位盡速搶修，避免影響周邊安全及通行。

林聰明研判，可能是今早有公車經過，已經十分脆弱的地基因車輛重壓才下陷；因該處鄰近住宅區，附近民眾擔心影響建物結構安全，對縣府很快就到場處理表示感謝。

縣府水利資源處長李岳儒也趕到現場了解狀況。他說，初步判斷在道路下方約9公尺深處埋設的汙水管有脫管情形，長期掏刷地基，才造成路面淘刷，不過不會影響家戶汙水排放，也不影響周邊住宅的安全性。

李岳儒說，目前已經封路，先做地層改良工程，也會修復路面，預計下周二23日就會全數完成，恢復正常通行，之後也會針對這種2、30年前埋設，已經老舊的汙水管線，全面檢視並汰換。

宜蘭市建蘭北路路面現裂縫，縣府初判是地下汙水管脫管，已緊急封路處理。圖／民眾提供
宜蘭市建蘭北路路面現裂縫，縣府初判是地下汙水管脫管，已緊急封路處理。圖／民眾提供

宜蘭市建蘭北路路面現裂縫，縣府初判是地下汙水管脫管，已緊急封路處理。圖／民眾提供
宜蘭市建蘭北路路面現裂縫，縣府初判是地下汙水管脫管，已緊急封路處理。圖／民眾提供

宜蘭 汙水 張勝德

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