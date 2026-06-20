打卡名景恐成絕響…台東唯一彩虹天橋傳拆除 民眾直呼太可惜

台東縣大武鄉橫跨台9線的大武陸橋，是台東目前唯一仍存在的陸橋，也因擁有太平洋、綠島、蘭嶼及中央山脈同框的絕佳景觀，被譽為「最美天橋」。然而，這座陪伴地方居民超過35年的地標建築，因長年受海風吹襲與鹽害侵蝕，鋼構出現老化問題，加上使用率逐年下降，鄉公所規畫拆除改建為觀景平台。

大武鄉公所表示，大武陸橋自1991年啟用至今，原本肩負連接大武老街與海濱公園的重要功能，但隨著大武國小遷校、人口減少，大武村現僅約千餘人，陸橋使用頻率已大不如前。加上每年維護經費高達上百萬元，對財政規模有限的鄉公所而言是一大負擔。

公所指出，目前陸橋前方已設置紅綠燈及平面人行穿越道，即使拆除陸橋，也不會影響民眾往返海濱公園的安全。未來將評估保留兩端基座改建為觀景平台，讓居民及遊客仍能欣賞太平洋景色，至於拆除方式及後續規畫，也將持續與地方居民溝通討論。

在大武居住超過40年的陳姓居民表示，自己從小走這座天橋長大，以前學生上下學、居民到海邊散步都會經過，「它不只是一座橋，而是很多人的童年回憶，如果真的拆掉，以後只能留在照片裡了」。

附近居民說，許多遊客來到大武老街都會特地登上天橋拍照，「從橋上看出去就是整片太平洋，天氣好時還能看到綠島和蘭嶼，這樣的景色在全台灣真的很少見，希望能保留它最具代表性的部分」。

也有鄉民支持保存活化。劉姓鄉民認為，大武陸橋早已超越交通功能，是地方重要地標與觀光資產，或許可以改成觀景平台、景觀步道或藝術空間，不一定非拆不可，至少要把歷史記憶留下來。

不過，也有部分居民認同鄉公所考量安全與經費的決定。鄭姓居民表示，如果橋體已經有安全疑慮，維修費用又相當高，確實需要務實面對，最重要還是安全第一，如果能保留部分結構作紀念，或許是折衷做法。

大武陸橋原本只是一般人行天橋，約13年前配合大武老街「彩虹屋」彩繪計畫，橋體也披上鮮豔色彩，彷彿大型積木般的外觀成為地方特色。這座長約30公尺、高約3層樓的彩色天橋，從此成為大武最具辨識度的地標之一。