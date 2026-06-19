影／基隆端午龍舟賽海上34支隊伍競技 環保局機關組奪冠

基隆市政府今年移師八斗子漁港舉辦端午龍舟賽，34支各機關、團體龍舟好手組隊同場競技，是全台少見的海上賽龍舟，市長謝國樑為參賽選手加油打氣。環保局龍舟隊憑藉紮實的練習，在局長馬仲豪、副局長管鳳珠率隊分別奪下學校機關組冠軍及公開男子組季軍，表現亮眼。

今天基隆豔陽高照，出現難得的好天氣。賽事分為公開男子組、公開女子組及機關學校組等組別，共吸引34支隊伍參賽。各隊選手在鼓手節奏帶領下奮力向前，現場氣氛熱烈，不少民眾攜家帶眷到場觀賽，共同為選手加油。

謝國樑表示，基隆擁有得天獨厚的海洋環境與深厚港灣文化，龍舟競賽展現端午文化精神，近年來市府持續推動海洋文化及水域活動，希望透過多元活動讓民眾更加認識海洋、親近海洋、熱愛海洋，也讓更多外地朋友看見基隆獨特的人文風貌與港灣魅力。

市府說，未來市府將持續推動各項海洋文化與體育活動，結合基隆獨特港灣景觀及在地特色，打造更具魅力與活力的海洋城市，並邀請全國民眾走進基隆，感受港都的人文風情與熱情活力。

環保局長馬仲豪說，參賽隊員來自清潔隊22個班隊人員，也首次有女性人員參與，清潔隊平日肩負市容環境清整工作，仍自願利用工作之餘積極投入訓練。無論烈日高溫或陰雨天候始終堅持練習，以實際行動展現運動家精神與責任榮譽心。

基隆端午龍舟賽八斗子海上34支隊伍競技。圖／基隆市政府提供

基隆端午龍舟賽八斗子海上34支隊伍競技。記者游明煌／攝影

基隆端午龍舟賽八斗子海上34支隊伍競技。圖／基隆市政府提供

基隆端午龍舟賽八斗子海上34支隊伍競技。圖／基隆市政府提供