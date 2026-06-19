黑鮪浪潮來了！結合漁港走讀、文化與美食 蘇澳漁悅季20日起登場

宜蘭南方澳黑鮪魚季正當時，蘇澳港國際青年商會主辦的「2026蘇澳港灣漁悅季－黑鮪浪潮」20日起登場，結合漁港走讀、黑鮪魚饗宴等，搭配「宜蘭山海野行生活圈」計畫，串聯戶外體驗、特色餐飲、旅宿等店家，消費即可集點折抵，邀請民眾到蘇澳深度探索漁港風情。

主辦單位表示，漁悅季活動以「用一場鮪魚宴，講一個漁港的故事」為核心，除了漁港走讀外，還結合黑鮪魚大腹競標，以及期間限定的黑鮪傳奇饗宴等活動。還有觀光手冊集章踩點活動，持續到8月底，鼓勵民眾延長停留時間，用心品味漁港獨特的魅力。

這次的活動還結合中華民國全國中小企業總會推動的宜蘭城鄉聯盟「宜蘭山海野行生活圈」計畫，延續去年建置的陽信商務數位點數系統，有蘇澳及宜蘭超過30個特色店家加入，透過數位點數跨店與兌換機制，在合作店家參與海上SUP立槳、漂漂河、溯溪等戶外體驗，或到蘇澳冷泉園區泡湯，品嘗特色餐飲、伴手禮等，店家消費即可集點折抵。

宜蘭城鄉聯盟代表康燕萍表示，漁悅季活動兼具美食、文化與觀光等多個面向，藉此推廣黑鮪魚文化、發展海洋觀光，也透過數位工具將在地店家與旅遊資源互相串聯，鼓勵跨店消費與深度旅遊，擴大活動效益，並藉由共同品牌行銷、跨店導流及數位會員機制，活絡地方商機。

「2026蘇澳港灣漁悅季－黑鮪浪潮」20日起登場，推出觀光手冊集章踩點。圖／博旅天下提供

「2026蘇澳港灣漁悅季－黑鮪浪潮」結合宜蘭山海野行生活圈計畫，延續去年建置的陽信商務數位點數系統，在合作店家參與海上SUP立槳等活動，可集點折抵。圖／博旅天下提供