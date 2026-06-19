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台東端午取午時水立蛋 冠軍立34顆獲2萬元獎金

中央社／ 台東縣19日電

台東縣鹿野鄉永安村聖安宮端午節舉辦取午時水和立蛋比賽，吸引數百人參加，來自台東市的郭懿瑩以34顆立蛋奪冠，獲新台幣2萬元獎金。

台東端午節重頭戲鹿野鄉永安村聖安宮取午時水和立蛋競賽上午10時舉行，吸引外縣市和來自香港大學中文系學生報名參加。國民黨籍立法委員黃建賓、議長吳秀華和鹿野鄉長李維順也報名挑戰立蛋。

聖安宮主委李樹根接受中央社記者訪問表示，永安村端午取午時水習俗流傳多年，取自玉龍泉的自然湧泉，民間相信端午節午時陽氣最盛，此時取用的午時水具有祈福納吉、永保安康的寓意。

他說，「立蛋」是端午節的傳統習俗，相傳在端午節正中午（午時，上午11時至下午1時）將雞蛋立起，就能吸取天地陽氣、獲得一整年的好運。

經過激烈的2輪競爭，郭懿瑩以34顆立蛋奪冠，獲2萬元獎金。

台東 端午節 黃建賓

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