花蓮鯉魚潭 腳踏船安檢拚暑假復航

花蓮縣壽豐鄉鯉魚潭今年過年發生天鵝船翻覆意外，主管機關花東縱谷國家風景區管理處隨後要求相關浮具業者全面停業。經縣府近三個月積極協調與輔導，已有一○五艘腳踏船完成安全檢驗並送交審查，預計暑假前可望陸續恢復營運。

鯉魚潭風景遊憩區二月十九日發生天鵝船翻覆事故後，縱管處三月六日依據水域遊憩活動管理辦法，要求載客動力小船、腳踏船等浮具業者暫停營運，至今已停業超過三個月，水域管理與船舶營運相關法規權責界定不明，業者一度面臨無法復業困境。

縣府參考航港局「遊艇與動力小船駕駛執照測驗作業要點」，訂定浮具安全檢驗表單。依照新機制，業者須依表單完成檢測，並取得第三方專業技師簽證認證後，再送交縱管處審查，作為恢復營運的重要依據。

觀光處表示，為確保遊客安全並協助業者盡速復業，積極輔導船家辦理船體及設備安全檢驗，目前已有一○五艘腳踏船完成全面檢驗，並取得第三方專業造船技師簽證的安全檢驗報告書，相關資料送交縱管處。

觀光處指出，今年意外事件發生後，鯉魚潭娛樂船隻全面停航，除影響業者生計外，也衝擊周邊商圈及地方觀光發展；隨著腳踏船檢驗作業完成，若審查順利，最快可於暑假前陸續恢復營運，讓遊客重新體驗鯉魚潭湖光山色及遊湖樂趣。