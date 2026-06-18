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影／基隆「黑白鮮鋒會」31家壽司名店展好料 人氣票選兌好禮

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市政府結合壽司與海洋飲食文化推出「黑白鮮鋒會」，廣邀31家在地壽司名店共同參與。圖／基隆市政府提供
基隆市政府結合壽司與海洋飲食文化推出「黑白鮮鋒會」，廣邀31家在地壽司名店共同參與。圖／基隆市政府提供

基隆市政府結合壽司與海洋飲食文化推出「黑白鮮鋒會」，廣邀31家在地壽司名店共同參與，7月1日起至9月30日推出「吃壽司．換好禮」聯名活動，民眾只要至合作店家消費並完成指定任務，即可兌換限量「黑白職人紀念筷」及「壽司造型收納袋」等特色贈品，並有機會抽中多項精美家電好禮。

壽司競賽與美食派對等系列活動，打造基隆年度代表性美食品牌盛事，今天記者會由生態主廚張正忠示範「壽司秀」，攜手台灣廚藝美食協會、中華日式料理發展協會與基隆市政府共同呈現「基隆鮮味珠寶盒」，以精緻日式漆器盒盛裝基隆特色漁產與創意壽司，合作店家展出各具風格、融合在地食材的多樣壽司料理。

副市長邱佩琳說，基隆擁有豐富的近海漁場資源及深厚的港口文化，是全台最具發展海鮮料理條件的城市之一，希望透過大家的努力，共同打造屬於基隆的壽司品牌。許多人提到知名壽司店時，往往想到台北或新北，但實際上最新鮮的漁獲產地就在基隆，因此市府近年積極推動美食品牌行銷去年活動獲得熱烈迴響。

今年參與店家由23家成長至31家，邱佩琳表示，市府將持續結合在地漁產、職人技藝與創新料理，透過多元行銷活動吸引更多旅客到訪，進一步帶動餐飲、觀光及相關產業發展，讓基隆海洋城市特色被更多人看見。

市府產發處長蔡馥嚀指出，「吃壽司．換好禮」聯名活動，民眾只要至合作店家消費並完成指定任務，即可兌換限量「黑白職人紀念筷」及「壽司造型收納袋」等特色贈品。跨店消費抽獎活動，凡至3家以上合作店家消費，即有機會抽中多項精美家電好禮。

「黑白鮮鋒會」壽司競賽，採「黑壽司」與「白壽司」雙軌評選機制。「黑壽司」由專業評審團實地評鑑，選出最具代表性的「基隆壽司十大店家」；「白壽司」則開放全民網路票選，選出最受民眾喜愛的人氣店家。競賽結果將於9月19日在基隆城際轉運站舉辦的「黑白鮮鋒會美食派對」揭曉。相關資訊將陸續公布於基隆市政府官網及「潮嚮．山海基隆」粉絲專頁。

合作店家展出各具風格、融合在地食材的多樣壽司料理。圖／基隆市政府提供
合作店家展出各具風格、融合在地食材的多樣壽司料理。圖／基隆市政府提供

合作店家展出各具風格、融合在地食材的多樣壽司料理。記者游明煌／攝影
合作店家展出各具風格、融合在地食材的多樣壽司料理。記者游明煌／攝影

合作店家展出各具風格、融合在地食材的多樣壽司料理。圖／基隆市政府提供
合作店家展出各具風格、融合在地食材的多樣壽司料理。圖／基隆市政府提供

基隆市政府結合壽司與海洋飲食文化推出「黑白鮮鋒會」，廣邀31家在地壽司名店共同參與。圖／基隆市政府提供
基隆市政府結合壽司與海洋飲食文化推出「黑白鮮鋒會」，廣邀31家在地壽司名店共同參與。圖／基隆市政府提供

合作店家展出各具風格、融合在地食材的多樣壽司料理。記者游明煌／攝影
合作店家展出各具風格、融合在地食材的多樣壽司料理。記者游明煌／攝影

合作店家展出各具風格、融合在地食材的多樣壽司料理。圖／基隆市政府提供
合作店家展出各具風格、融合在地食材的多樣壽司料理。圖／基隆市政府提供

基隆 壽司

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