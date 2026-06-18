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基隆八斗高中拳擊隊U15亞洲少年拳擊摘銅 謝國樑頒獎金

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆市立八斗高中拳擊隊近年競賽成績亮眼，屢創佳績。圖／基隆市政府提供
基隆市立八斗高中拳擊隊近年競賽成績亮眼，屢創佳績。圖／基隆市政府提供

基隆市立八斗高中拳擊隊在教練秦千惠帶領下，近年競賽成績亮眼，今年全國中等學校運動會獲1銀2銅亮眼成績，國中部的林書妍繼全中運國中女子組銅牌後，更在今年U15亞洲少年拳擊錦標賽摘銅。市長謝國樑接見八斗高中拳擊隊，頒發獎勵金近20萬，期待再創佳績。

基隆市拳擊運動頻創佳績，謝國樑昨接見八斗高中拳擊隊，感謝學校優秀選手及教練的努力付出，讓基隆的拳擊運動再創高峰。拳擊委員會主委施偉政議員也到場慶賀，一同為八斗高中拳擊隊加油。

謝國樑表示，學生運動員要能在全國性賽事奪牌已屬不易，而八斗高中國中部的林書妍繼拿下今年全中運國中女子組銅牌後，更在今年U15亞洲少年拳擊錦標賽選拿下銅牌，為基隆拳擊運動寫下新的里程碑，展現扎實的培訓成果。

校長許文璋說，學校拳擊隊在教練秦千惠的帶領下，近年競賽成績亮眼，今年全國中等學校運動會勇奪1銀2銅佳績，包括拿下校史第一面全中運拳擊銀牌的高中部陳昱妡，以及拿下高中拳擊銅牌的黃薰慧；期盼高中部的選手能再更上一層樓，瞄準奪下明年全中運金牌佳績。

教育處長徐嬿立指出，基隆市拳擊運動發展實力堅強，近兩年在全中運已累積奪得1銀5銅的佳績。為持續精進訓練環境，市府自去年起已投入逾575萬元經費，全面支持基層拳擊發展。

以八斗高中為例，市府在113年補助購置移動式拳擊擂台，去年則與基隆市拳擊委員會主委施偉政共同媒合企業捐贈移動式沙包組，今年則透過運動部計畫優化該校地下室訓練空間。未來將持續完善設備與培訓體系，讓更多優秀的基隆優秀學子能在國際賽場發光發熱。

基隆市立八斗高中拳擊隊近年競賽成績亮眼，屢創佳績。圖／基隆市政府提供
基隆市立八斗高中拳擊隊近年競賽成績亮眼，屢創佳績。圖／基隆市政府提供

謝國樑 運動 基隆

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