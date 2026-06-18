基隆捷運都計審議與建設推進 五福、六合橋將改建堵南街拓寬

基隆市長謝國樑昨表揚市立高中、公私立國中小學、補校及公立幼兒園共四○五名「市長金鷹獎」畢業生，勉勵勇敢追夢展翅高飛。其中深澳國小補校畢業生黎萌禕是越南籍新移民，幼年雙親相繼過世，她一邊做成衣手工、一邊照顧胞弟，嫁到台灣後找到第二個家，從國小補校念起，支持她念書最大動力，是希望完成當年母親期盼她「上大學、多讀書」的遺願。

2026-06-18 00:08