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基隆捷運都計審議與建設推進 五福、六合橋將改建堵南街拓寬

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆捷運推動專案小組第44次會議。圖／基隆市政府提供
基隆捷運推動專案小組第44次會議。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今天召開「基隆捷運推動專案小組」第44次會議，新北市政府捷運工程局及基隆市府相關局處，共同檢視基隆捷運各項推動進度。市長謝國樑說，五福橋與六合橋將改建、堵南街拓寬，以及基隆智慧科技園區整體開發等計畫，都是捷運建設不可或缺的重要配套，將克服跨域協調與工程推動挑戰，讓基隆捷運向前推進。

今天就五福橋配合捷運工程併同改建、主體工程用地交付、基隆智慧科技園區及SB18（五堵）站至SB21（七堵）站捷運開發區辦理進度等議題討論。

謝國樑表示，基隆捷運是串聯基北生活圈的重要交通建設，透過兩市團隊密切合作，從工程規畫、用地取得到都市發展配套同步推進，逐步將捷運願景化為具體成果，為北北基共同生活圈打造更便捷、高效的軌道運輸網絡。

工務處指出，五福橋與六合橋均於民國78年完工，配合基隆河流域整治計畫，七賢橋等6座跨河橋梁已陸續完成改建，目前僅剩六合橋及五福橋尚待更新。

經基隆捷運細部設計團隊專業評估，為兼顧防洪安全並避免未來捷運營運與施工介面衍生問題，五福橋將比照六合橋，與基隆捷運工程同步辦理改建。

副市長方定安表示，基隆捷運主體工程及沿線配套建設的都市計畫變更作業均已全面展開，其中，捷運主體工程都市計畫變更已完成公開展覽，正式進入基隆市都市計畫委員會專案小組審議階段。

都發處說明，基隆智慧科技園區都市計畫變更案目前亦已進入公開展覽程序，6月23日舉辦公開展覽說明會。

在沿線配套建設方面，工務處表示，堵南街拓寬工程都市計畫變更案已獲基隆市都市計畫委員會審議通過，並函送內政部都市計畫委員會審議。市府同步籌編116年度用地取得經費，待都市計畫核定後，即可接續辦理土地取得作業，加速推動工程進程。

謝國樑說，未來市府將持續透過基隆與新北跨域合作，整合交通建設與都市發展資源，推動場站周邊機能升級與產業發展，創造更多就業機會。

六合橋改建示意圖。圖／基隆市政府提供
六合橋改建示意圖。圖／基隆市政府提供

基隆捷運 謝國樑

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