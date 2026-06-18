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網傳與玄濟宮人士有親屬關係？立委黃建賓澄清：不排除提告

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
近日網路流傳一則貼文，內容影射並揣測台東政壇人物家族關係與玄濟宮土地相關傳聞，引發討論。」圖／聯合報資料照片 /徐白櫻攝影
近日網路流傳一則貼文，內容影射並揣測台東政壇人物家族關係與玄濟宮土地相關傳聞，引發討論。」圖／聯合報資料照片 /徐白櫻攝影

近日網路流傳一則貼文，內容影射並揣測台東政壇人物家族關係與玄濟宮土地相關傳聞，引發討論。對此，立委黃建賓今天透過社群平台發文澄清，強調貼文所提及人物雖然確實是台東人，但經家族確認後，對方並非其弟弟，相關內容均非事實，並呼籲發文者及轉傳網友自行刪除不實訊息，否則將保留法律追訴權。

黃建賓以「阿賓什麼時候多了一個弟弟？我自己都不知道，還差點造成家庭危機！」為題發文表示，最近看到網路上一則貼文後，讓他一度懷疑自己是否錯過了家庭聚會，因為內容不僅憑空多出一名「弟弟」，還衍生出各種家族故事、土地傳聞及人物關係。

黃建賓指出，貼文提及的人確實是台東人，但經過家族討論與確認後，確定對方與自己並無兄弟關係。他並以幽默口吻表示，看完整篇內容後最大的感想是，「原來隨便猜測的幻想，已經進化到可以直接當網路小說寫了嗎？」

他強調，在民主社會中，公眾人物接受監督與批評是理所當然，但不能將想像當成事實，更不能把謠言當作證據。若任意捏造他人身分背景、親屬關係及各種不實指控，不僅損害當事人名譽，也可能涉及相關法律責任。

黃建賓最後呼籲相關側翼及不知情轉傳的網友主動移除文章，避免持續散播不實訊息。

他表示，若相關內容未獲處理，為維護個人及家庭名譽與和諧，將不排除循法律途徑維護自身權益。

立委黃建賓針對網路流傳的家族關係傳聞發文澄清，強調相關內容並非事實，並呼籲網友停止散播不實訊息。圖／翻攝黃建賓臉書
立委黃建賓針對網路流傳的家族關係傳聞發文澄清，強調相關內容並非事實，並呼籲網友停止散播不實訊息。圖／翻攝黃建賓臉書

台東 黃建賓 玄濟宮

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