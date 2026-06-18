花東推原鄉傳統作物保種復育 小米之後芋頭接棒

近年花東地區以小米為主軸，推動原鄉傳統作物保種及復育，結合校園民族教育與營養午餐供應，農糧署東區分署指，已累積初步成果，今年度延伸至同具文化底蘊的芋頭。

農糧署東區分署輔導慈心有機農業發展基金會推動「115年度強化花東地區原鄉保種及復育計畫」，今天在台東縣達仁鄉土坂VUSAM文化實驗小學舉行排灣族傳統芋頭窯啟用儀式，以傳統祭儀祝禱，由東區分署長林美華與學校師生、部落族人共同見證點窯，窯火升起、芋香四溢，象徵原鄉芋頭文化在校園重新扎根。

東區分署表示，芋頭在排灣族飲食文化中既是日常主食，更在歲時祭儀中扮演關鍵角色；芋頭環境適應力強、田間管理相對容易，傳統窯烤製成的「芋頭乾」耐久存放，是昔日獵人入山的輕便行動糧，蘊含因地制宜的生存智慧。

農糧署東區分署指出，本年度計畫以「種原記錄」、「教育傳承」、「產業鏈結」3大主軸推動，將盤點記錄花東部落芋頭種原並建置種原資料庫，設置保種示範田，辦理原鄉芋食文化共學，並媒合理念餐飲業者導入原鄉芋頭食材，讓保種成果從校園走向市場。

東區分署說明，東部地區的有機及友善耕作面積達7900餘公頃，占全國近3成的有機及友善耕作面積，其中花蓮、台東2縣有機驗證面積共約5686公頃，約占全國1/4。

原鄉傳統作物的保種與復育，不僅維護種原多樣性與部落文化價值，避免珍貴遺傳資源流失，更是花東友善環境農業最重要的養分，有助提升台灣整體糧食系統韌性。東區分署表示，將持續投入資源，陪伴部落保種農民持續耕作，呼籲大家以行動共同支持東部地區有機及友善農業發展，讓傳統作物生生不息。