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台東農用噴灌設施補助供不應求 綠委爭取經費翻倍

中央社／ 台東縣18日電

台東農用噴灌設施補助出現供不應求，經常今年申請必須等到明年才獲准。經民進黨立委陳瑩與莊瑞雄爭取增加經費，農業部同意由原來的1900萬元增加到3700萬元。

陳瑩今天告訴中央社記者，噴灌設施能模擬天然降雨，將水分均勻供應至作物生長區域，相較於傳統灌溉方式更能節省用水，提高灌溉效率，同時具備調節土壤溫濕度、結合液肥施灌及適用坡地等優點，對果樹、蔬菜及茶葉等作物助益甚大。其中以釋迦農戶受益最多，其次為薑、酪梨、芒果等經濟作物種植農民。

陳瑩說，許多台東農民向她與服務處反映，補助長期呈現「僧多粥少」情形，過去遞件申請需等待至隔年才有機會獲得補助。

陳瑩表示，她接獲陳情後，要求農業部盤點去年尚待核定案件所需經費，並評估今年新增申請需求，一次滿足今年申請案件。感謝農業部協助，將原有新台幣1900萬元補助額度再增加1800萬元，達到3700萬元，讓農民可以快速獲得建置灌溉設施的協助。

莊瑞雄表示，他也接獲許多農民相同反映，極端氣候的考驗不等人，政府的建設資源更必須成為農民的及時雨。精準灌溉系統對台東釋迦等高經濟作物至關重要，強化台灣農業韌性必須精準落實在最基礎的硬體支援上。未來，他與陳瑩會持續緊盯各項農業升級計畫的執行進度，做全國農民最堅實的後盾。

擔任農水署台東池上工作站諮議委員的池上鄉民代表會副主席邱煥森表示，補助經費增加一倍，對農民幫助非常大。過去因經費有限，農民申請補助時常需要排隊等候，甚至無法如期獲得補助；如今經費翻倍後，不僅申請作業可望更加順暢，核定速度也能加快，讓更多農民及早取得所需設備與資源，對提升農業生產效率有相當大的助益。

台東 陳瑩 農業部

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