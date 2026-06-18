秀姑巒溪出海口嗨唱 音樂市集6月20日登場

花蓮豐濱鄉「河口音樂市集」將於20日登場，集結豐濱與台東長濱的地方夥伴，以「巒世佳人」為主題，凸顯秀姑巒溪地方生活特色，邀請民眾端午連假來到雙濱共襄盛舉。

由新太平洋1號店發起，豐濱鄉靜浦社區發展協會、花蓮豐濱與台東長濱的地方夥伴共同籌備，活動內容精彩豐富，包含體驗奚卜蘭島生態導覽、河口瑜伽等多種有趣的限定活動，適合全家出遊。

「河口音樂市集」活動在豐濱靜浦部落太陽廣場、秀姑巒溪展開，設計天然水樂園，可以在河中划膠筏享受水上舞台音樂表演，也能玩漂漂河、河邊戲水，現場還安排近40攤的特色市集。

音樂表演邀請靜浦部落「cawi’ay」、長光部落6名青年組成的「長濱鄉青年」、創作歌手小賴（賴儀婷）等演出，特別的是，首次邀來火舞表演者鍾榮哲，將以燦爛火球點燃秀姑巒溪口，最後由「嵐馨樂團」壓軸，來自阿美族、泰雅族、魯凱族的青年唱出部落文化與生活的經歷。

主辦單位表示，除了20日當天的音樂市集，還聯手豐濱、長濱的相關業者於19日至22日推出多場體驗活動，從瑜珈、頌缽，到走進部落認識釀酒文化、部落風調酒，還有登上奚卜蘭島認識出海口生態等，邀請民眾一起走進在地部落居民的生活，感受花東自然文化魅力。相關活動詳情，可參閱相關網站或洽詢臉書粉絲專頁。