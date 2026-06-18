花蓮縣府補助青年創業營業稅　每年最高10萬元

花蓮縣府青年發展中心每年輔導超過30組團隊創業，今年推出青年創業營業稅補助計畫，每年度最高補助新台幣10萬元。縣府表示，為減輕創業初期營運成本，約有近千家業者符合。

青發中心說明，「花蓮縣青年創業營業稅補助計畫」申請對象為18歲至45歲國民，在花蓮完成公司、商業或稅籍登記；事業體須設立未滿5年，或經認定新創事業設立不滿8年；資本額1000萬元以下，且前一年度營業額未達500萬元；未接受政府同性質營業稅補助者。

補助金額以實際繳納營業稅為基準，每期最高補助50%，每年度最高補助10萬元，原則補助24個月，即日起上路，可至花蓮縣府青年發展中心官網查詢。

花蓮縣府青創中心執行長黃筱瑩表示，新創基地每年輔導22組以上團隊，另有小型企業創新研發計畫（SBIR）等專案，每年約13至15組團隊，去年因應馬太鞍溪堰塞湖洪災，輔導光復鄉在地13家在地業者。

黃筱瑩說，青年創業初期面臨市場分析、行銷方式及經營策略不熟悉的問題，從想要創業到實際創業，只要到青發中心申請，就會提供輔導，每月至少2場相關課程，還有個別化服務，媒合相關業師。

她說，這次推出的營業稅補助計畫，著重在創業初期的業者，給予最高50%補貼，在減輕經營壓力，也兼顧營業事業體的成本概念，初估符合資格的業者約近千家，今年編列300萬元預算。