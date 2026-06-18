基隆市消防局統計108年至114年火警起火原因，「爐火烹調」共171件，位居火災原因第二位，僅次於電氣因素，市府啟動補助瓦斯爐自動關閉裝置計畫，今年起到119年5年間共編列1千萬元為弱勢免費安裝，今年度先為1240戶列冊75歲以上獨居長者安裝。

副市長方定安表示，炊事不慎是家庭火災的隱形殺手，希望藉由自動關閉裝置的推廣，讓長輩用火更安心、家屬更放心。市民如有相關問題，可向基隆市消防局火災預防科洽詢。

基隆市消防局統計，108年至114年底起火原因中「爐火烹調」共計171件，位居火災原因第二位，僅次於電氣因素，為落實內政部「住宅防火對策2.0」訂定此計畫，透過加裝自動關閉裝置，能在設定時間自動關閉瓦斯爐，防範廚房火災於未然。

瓦斯爐自動開關可設定時間，從1分到99分鐘，時間一到會先響警鈴再自動強制關閉，長者萬一外出或睡著即可強制關閉，避免引發火警。

消防局長游家懿表示，計畫針對高風險族群居家使用瓦斯爐烹調，爐具本身無自動關火功能之住戶，先針對列冊75歲以上獨居長者，未來依序降低補助年齡至70到74歲補助，116年至119年將開放身障者及低收入戶主動申請。

安裝作業將由得標承攬廠商委託欣隆天然氣公司執行，依行政區排定時程到府服務，先由技術人員將著制服並佩帶服務證明文件，經評估瓦斯爐具規格符合且可安裝者即現場施作。

安裝完成後，廠商將進行使用操作教學，並由受補助人簽署安裝紀錄表以確保權益。廠商將負責裝置後續的保固與故障排除。

爐火釀災高居不下，基隆編千萬為弱勢免費安裝瓦斯自動關閉裝置。記者游明煌／攝影