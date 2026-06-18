快訊

蘋果也撐不住！庫克認了準備漲價 直呼晶片市場如「百年洪水」

賴總統喊「我不會放棄」 政院今增2100億無人機特別條例議程

藍營一王二后先後訪美 華府刻意「冷熱不一」意在軍購

聽新聞
0:00 / 0:00

爐火釀災高居不下 基隆編千萬為弱勢免費安裝瓦斯自動關閉裝置

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
爐火釀災高居不下，基隆編千萬為弱勢免費安裝瓦斯自動關閉裝置。記者游明煌／攝影
爐火釀災高居不下，基隆編千萬為弱勢免費安裝瓦斯自動關閉裝置。記者游明煌／攝影

基隆市消防局統計108年至114年火警起火原因，「爐火烹調」共171件，位居火災原因第二位，僅次於電氣因素，市府啟動補助瓦斯爐自動關閉裝置計畫，今年起到119年5年間共編列1千萬元為弱勢免費安裝，今年度先為1240戶列冊75歲以上獨居長者安裝。

副市長方定安表示，炊事不慎是家庭火災的隱形殺手，希望藉由自動關閉裝置的推廣，讓長輩用火更安心、家屬更放心。市民如有相關問題，可向基隆市消防局火災預防科洽詢。

基隆市消防局統計，108年至114年底起火原因中「爐火烹調」共計171件，位居火災原因第二位，僅次於電氣因素，為落實內政部「住宅防火對策2.0」訂定此計畫，透過加裝自動關閉裝置，能在設定時間自動關閉瓦斯爐，防範廚房火災於未然。

瓦斯爐自動開關可設定時間，從1分到99分鐘，時間一到會先響警鈴再自動強制關閉，長者萬一外出或睡著即可強制關閉，避免引發火警。

消防局長游家懿表示，計畫針對高風險族群居家使用瓦斯爐烹調，爐具本身無自動關火功能之住戶，先針對列冊75歲以上獨居長者，未來依序降低補助年齡至70到74歲補助，116年至119年將開放身障者及低收入戶主動申請。

安裝作業將由得標承攬廠商委託欣隆天然氣公司執行，依行政區排定時程到府服務，先由技術人員將著制服並佩帶服務證明文件，經評估瓦斯爐具規格符合且可安裝者即現場施作。

安裝完成後，廠商將進行使用操作教學，並由受補助人簽署安裝紀錄表以確保權益。廠商將負責裝置後續的保固與故障排除。

爐火釀災高居不下，基隆編千萬為弱勢免費安裝瓦斯自動關閉裝置。記者游明煌／攝影
爐火釀災高居不下，基隆編千萬為弱勢免費安裝瓦斯自動關閉裝置。記者游明煌／攝影

爐火釀災高居不下，基隆編千萬為弱勢免費安裝瓦斯自動關閉裝置。記者游明煌／攝影
爐火釀災高居不下，基隆編千萬為弱勢免費安裝瓦斯自動關閉裝置。記者游明煌／攝影

火災 基隆

延伸閱讀

台南連日大雨民眾開除濕機卻自燃起火 消防提7措施6原則

基市消防局獲贈可攜帶式心臟去顫生理監視器 已故市民潘宇柔遺愛人間

紐時賞析／瓦斯爐換電爐拿補助？以後不行了

龜山鐵皮倉庫工廠陷火海 108名消防員灌救逾1小時控制火勢

相關新聞

爐火釀災高居不下 基隆編千萬為弱勢免費安裝瓦斯自動關閉裝置

基隆市消防局統計108年至114年火警起火原因，「爐火烹調」共171件，位居火災原因第二位，僅次於電氣因素，市府啟動補助瓦斯爐自動關閉裝置計畫，今年起到119年5年間共編列1千萬元為弱勢免費安裝，今年度先為1240戶列冊75歲以上獨居長者安裝。

「外星使節降臨台東」掀熱議 玄濟宮爭議連環爆 網友狂挖黑歷史

台東縣延平鄉玄濟宮近日因一連串爭議事件成為網路焦點，從主事者鄔馨茹宣稱能與外星文明對接、預言外星使節將降臨台東，到信徒在遶境活動中當街下跪膜拜等畫面曝光後，引發網友熱烈討論。相關話題持續延燒，不少網友更進一步質疑宮廟建物合法性，掀起新一波爭議。

花蓮知卡宣玩水趣 今夏4主題接力

花蓮夏天最消暑活動「知卡宣玩水趣」七月四日登場，規畫四大主題日，結合戲水設施、親子互動等，開幕日以「水果精靈大作戰」為主題，闖關集點可兌換小禮物，還將限量免費贈送二百支水槍，讓大小朋友玩過癮。

廣角鏡／基隆金鷹獎表揚 新移民向學為完成母遺願

基隆市長謝國樑昨表揚市立高中、公私立國中小學、補校及公立幼兒園共四○五名「市長金鷹獎」畢業生，勉勵勇敢追夢展翅高飛。其中深澳國小補校畢業生黎萌禕是越南籍新移民，幼年雙親相繼過世，她一邊做成衣手工、一邊照顧胞弟，嫁到台灣後找到第二個家，從國小補校念起，支持她念書最大動力，是希望完成當年母親期盼她「上大學、多讀書」的遺願。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。