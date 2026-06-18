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「外星使節降臨台東」掀熱議 玄濟宮爭議連環爆 網友狂挖黑歷史

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
主事者鄔馨茹曾公開宣稱可與外星文明對接，相關言論在社群平台掀起熱烈討論。圖／翻攝自臉書@霸告
主事者鄔馨茹曾公開宣稱可與外星文明對接，相關言論在社群平台掀起熱烈討論。圖／翻攝自臉書@霸告

台東縣延平鄉玄濟宮近日因一連串爭議事件成為網路焦點，從主事者鄔馨茹宣稱能與外星文明對接、預言外星使節將降臨台東，到信徒在遶境活動中當街下跪膜拜等畫面曝光後，引發網友熱烈討論。相關話題持續延燒，不少網友更進一步質疑宮廟建物合法性，掀起新一波爭議。

玄濟宮近期因舉辦遶境活動受到關注。活動中，主事者鄔馨茹現身帶領信眾，大批身穿印有外星人圖騰及「尬電」字樣紫色服裝的信徒，當街向其跪拜，相關影片在社群平台廣泛流傳，引來支持與質疑兩極評價。

隨著討論熱度攀升，鄔馨茹過去直播內容也被網友翻出。她曾公開表示自己能與外星文明溝通，甚至預言未來將有外星使節降臨台東，引發外界熱議。有支持者認為其理念結合靈性與宇宙觀點，但也有不少網友質疑相關說法缺乏科學依據，甚至形容內容過於離奇。

此外，玄濟宮先前直播中出現涉及「不要看醫生、不要打疫苗」等內容，也曾遭民眾檢舉。對此，台東縣衛生局表示，接獲通報後已啟動行政調查程序。宮廟方面則說明，相關內容為媒體截錄民眾分享個人經驗的片段，並非鼓吹有病不就醫，也未從事診斷、治療或處方等醫療行為。

衛生局指出，爭議直播影片事後已下架刪除，經檢視現有資料，尚無足夠事證認定違反醫療相關法規，因此未進一步裁處。

除了言論爭議外，網路上近期也出現大量貼文質疑玄濟宮所在地是否涉及違章建築問題。對此，台東縣政府證實，延平鄉公所已於今年5月底、6月初向縣府進行查報，經查該處建物目前均未取得建築執照。

縣府表示，將依法通知相關權利人限期補辦建築執照，若在期限內未提出改善或補正資料，後續將依違章建築相關規定排入拆除程序。

隨著玄濟宮相關話題持續在Threads、臉書等社群平台發酵，從外星文明、信仰儀式到建物合法性等議題，都成為網友熱烈討論焦點。支持者認為應尊重宗教與信仰自由，但也有民眾認為，無論宗教理念為何，相關言論及建物使用仍應接受法律與社會檢驗，這場由網路掀起的爭議，短期內恐怕仍難以平息。

台東延平鄉玄濟宮近期因外星文明、遶境活動及建物合法性等爭議，引發網路高度關注。圖／讀者提供
台東延平鄉玄濟宮近期因外星文明、遶境活動及建物合法性等爭議，引發網路高度關注。圖／讀者提供

☛此為民俗說法，不代表本新聞網立場，切勿過度迷信。

台東 遶境 玄濟宮 外星人

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