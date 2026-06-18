聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮知卡宣玩水趣 今夏4主題接力

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮「二○二六知卡宣玩水趣」活動，將於七月四日起登場，縣府邀請親子同遊消暑。圖／花蓮縣政府提供
花蓮「二○二六知卡宣玩水趣」活動，將於七月四日起登場，縣府邀請親子同遊消暑。圖／花蓮縣政府提供

花蓮夏天最消暑活動「知卡宣玩水趣」七月四日登場，規畫四大主題日，結合戲水設施、親子互動等，開幕日以「水果精靈大作戰」為主題，闖關集點可兌換小禮物，還將限量免費贈送二百支水槍，讓大小朋友玩過癮。

「知卡宣玩水趣」多樣化戲水設施深受民眾喜愛，須著泳裝，入園酌收五十元清潔維護費，每周二戲水區休池。今年從七月四日至八月廿三日，每天上午九時至下午五時在知卡宣公園開放。

花蓮縣農業處長陳淑雯說，今年活動包括四大主題日、戲水設施、特色市集等。四大主題日分別是七月四、五日的「水果精靈大作戰」；七月十八、十九日結合ＤＪ電音與泡泡狂歡的「水浪Chill夏祭」；八月「爸爸水戰日」適合親子同樂；還有融合香氛、美甲與戲水體驗的「柚夏天香香日」。

陳淑雯說，「水果精靈大作戰」揭開序幕，當天限量免費贈送水槍，還有兒童最喜愛的神祕嘉賓現身，花蓮特色水果也將變身水上精靈，歡迎民眾闖關。

另外，四大主題日期間自備野餐墊入園，經工作人員確認，就贈送限量玩具水槍一支，每天限量一百支；知卡宣公園設有免費打氣站、大型造型浮球拍照打卡區及特色ＤＩＹ體驗，以及各種特色美食、消暑飲品攤位。

花蓮 水果

延伸閱讀

花蓮最消暑「知卡宣玩水趣」7月登場 開幕送200支水槍

暑假就是要玩水！ 沙灘排球、帆船賽通霄海水浴場好熱鬧

暑假遛小孩首選！「屏東夏日狂歡祭」7/4登場 陪你嗨翻整個夏天

「6米高蠟筆小新」現身屏東！暑假免費玩樂園、逛展覽，《蠟筆小新玩轉時空大冒險》登場

相關新聞

花蓮知卡宣玩水趣 今夏4主題接力

花蓮夏天最消暑活動「知卡宣玩水趣」七月四日登場，規畫四大主題日，結合戲水設施、親子互動等，開幕日以「水果精靈大作戰」為主題，闖關集點可兌換小禮物，還將限量免費贈送二百支水槍，讓大小朋友玩過癮。

廣角鏡／基隆金鷹獎表揚 新移民向學為完成母遺願

基隆市長謝國樑昨表揚市立高中、公私立國中小學、補校及公立幼兒園共四○五名「市長金鷹獎」畢業生，勉勵勇敢追夢展翅高飛。其中深澳國小補校畢業生黎萌禕是越南籍新移民，幼年雙親相繼過世，她一邊做成衣手工、一邊照顧胞弟，嫁到台灣後找到第二個家，從國小補校念起，支持她念書最大動力，是希望完成當年母親期盼她「上大學、多讀書」的遺願。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。