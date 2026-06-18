花蓮知卡宣玩水趣 今夏4主題接力

花蓮夏天最消暑活動「知卡宣玩水趣」七月四日登場，規畫四大主題日，結合戲水設施、親子互動等，開幕日以「水果精靈大作戰」為主題，闖關集點可兌換小禮物，還將限量免費贈送二百支水槍，讓大小朋友玩過癮。

「知卡宣玩水趣」多樣化戲水設施深受民眾喜愛，須著泳裝，入園酌收五十元清潔維護費，每周二戲水區休池。今年從七月四日至八月廿三日，每天上午九時至下午五時在知卡宣公園開放。

花蓮縣農業處長陳淑雯說，今年活動包括四大主題日、戲水設施、特色市集等。四大主題日分別是七月四、五日的「水果精靈大作戰」；七月十八、十九日結合ＤＪ電音與泡泡狂歡的「水浪Chill夏祭」；八月「爸爸水戰日」適合親子同樂；還有融合香氛、美甲與戲水體驗的「柚夏天香香日」。

陳淑雯說，「水果精靈大作戰」揭開序幕，當天限量免費贈送水槍，還有兒童最喜愛的神祕嘉賓現身，花蓮特色水果也將變身水上精靈，歡迎民眾闖關。

另外，四大主題日期間自備野餐墊入園，經工作人員確認，就贈送限量玩具水槍一支，每天限量一百支；知卡宣公園設有免費打氣站、大型造型浮球拍照打卡區及特色ＤＩＹ體驗，以及各種特色美食、消暑飲品攤位。