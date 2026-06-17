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基市消防局獲贈可攜帶式心臟去顫生理監視器 已故市民潘宇柔遺愛人間
基隆市民潘宇柔生前囑附家人，想捐贈急救器材給基隆市消防局，在緊急時刻救人性命。潘女的姪子今天代表捐贈2組可攜帶式心臟去顫生理監視器，由消防局長游家懿代表接受，配置在消防分隊，強化第一線緊急救護效能，守護市民生命安全。
消防局表示，潘女士罹癌，在生命最後階段，仍牽掛基隆救護體系與到院前醫療量能的需求，最終選擇捐贈高階急救設備給消防局，囑託家人協助完成。潘女的姪子今天代表完成捐贈儀式，遺愛人間。
消防局指出，這2組可攜帶式心臟去顫生理監視器，除自動心律分析與電擊去顫功能，還具備可手動電擊模式，受過專業訓練之救護人員，因應複雜心律不整及危急心跳停止等情境，可依照醫囑進行臨床判斷及電擊能量選擇與操作，提供更進階急救處置能力，提升到院前心肺功能恢復之即時性與成功率。
這套設備也整合多項生理監測功能，包括即時心電圖（ECG）、血氧濃度（SpO₂）、血壓、呼吸狀態監測及ETCO₂（末梢二氧化碳）監測功能，可即時掌握患者通氣與循環狀況，協助救護人員評估CPR品質及患者是否恢復自主循環（ROSC）。
消防局說，潘女捐贈的設備也具備CPR即時回饋系統，可即時提示胸外按壓深度與頻率，使救護人員能快速修正施救品質，確保急救流程更為精準有效，進一步提升心跳停止患者之急救成功率與整體存活率。
有了這套設備，第一線救護人員可在在到院前階段，即時掌握病患心律與生理變化，縮短判斷時間、提升處置效率，並有效提高心跳停止及嚴重心律不整個案之急救成功機率與存活率，對強化整體到院前急救成效具有關鍵助益。
游家懿表示，潘女士遺愛人間，不僅補強消防局急救設備的補強，也讓基隆這座城市多了溫暖記憶，讓更多生命因她的善意而獲得守護與希望。消防局將妥善運用這批設備，持續精進第一線救護品質。
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