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「大魚入港」基隆夏日亮相 巨大鯨魚現身美術館屋頂映照港灣

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
「大魚入港」基隆夏日亮相，巨大鯨魚現身美術館屋頂映照港灣。圖／基市府文觀局提供
「大魚入港」基隆夏日亮相，巨大鯨魚現身美術館屋頂映照港灣。圖／基市府文觀局提供

基隆市文化觀光局推出「大魚入港 The Grand Arrival」裝置藝術展，即日起於基隆美術館亮相，巨大鯨魚氣膜現身美術館屋頂，鮮明輪廓與高處展示，形成遠距可見的視覺焦點，成為夏季港灣亮點。

市府文觀局表示，基隆是面向世界的港口城市，從歷史航運到今日郵輪靠岸，「船」一直是城市景觀中鮮明的要角，也承載著基隆與世界交流的軌跡。近年大型船舶與國際旅客持續進港，為城市注入新的活力，也提升港都的國際能見度。

鯨魚造型承接船與海的意象，呼應基隆連結海洋、面向國際的城市性格，對應「流動的港口，世界的基隆」所提出的城市視角。並延續「穿梭的形狀」對山海地景、港灣空間與日常路徑的觀察，透過IP角色引領夏日節奏與公共空間的展演，延伸出屬於基隆的海港藝術想像。

展期至8月16日，市府邀請市民與旅客於展期間走訪基隆，在夏日港灣景觀之中感受藝術與城市交會所展現的鮮明風景，一同見證這座海港城市迎向世界的夏日篇章。

「大魚入港」基隆夏日亮相，巨大鯨魚現身美術館屋頂映照港灣。圖／基市府文觀局提供
「大魚入港」基隆夏日亮相，巨大鯨魚現身美術館屋頂映照港灣。圖／基市府文觀局提供

「大魚入港」基隆夏日亮相，巨大鯨魚現身美術館屋頂映照港灣。圖／基市府文觀局提供
「大魚入港」基隆夏日亮相，巨大鯨魚現身美術館屋頂映照港灣。圖／基市府文觀局提供

美術館 基隆 鯨魚

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