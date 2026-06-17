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原保地貸款首波核定三案 立委盼承貸擴大納入「農漁會」

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

原保地貸款業務今年初開始宣導上路，上周召開第一次審查會議，通過三件原保地貸款信用保證案件。目前原保地貸款承做金融機構只有合作金庫、土地銀行及全國農業金庫，立委陳瑩17日在立法院質詢原民會，盼提升承辦機構服務廣度與可近性，納入「農漁會」體系。

原保地因所有權人限制原住民的規定，導致原保地在金融市場，長期面臨流通受限、難以作為有效擔保品的問題。

陳瑩自2016年回到立法院後提出「原住民金庫」構想，惟推動多年未果，因此自2021年起，改以推動「原住民保留地貸款信用保證」制度，並為此多次質詢行政院長及相關部會。在歷經三任行政院長協調及十年推動，終於讓原保地可以在金融機構貸款，於今年正式上路。

原民會主委曾智勇Ljaucu‧Zingrur說，首批核定共三件(一件經濟產業貸款、二件住宅貸款案件)，合計貸款金額約1,179萬元，截至5月18日，目前共有18件申請在金融機構審查中，合計申請貸款金額約1.1億元。

陳瑩強調，原保地貸款是長期跨部會協調的重要成果，也是回應原鄉金融需求的關鍵一步。

「原住民保留地貸款信用保證」制度上路前，其實許多原鄉地區的農會、漁會早已承作以原保地作為擔保的貸款業務，對地方經濟與族人需求相當熟悉，但目前承做金融機構只有合作金庫、土地銀行及全國農業金庫。

陳瑩認為，應將長期深耕原鄉的「農漁會」納入合作承辦體系，不僅可擴大金融服務據點，也能提升制度可近性與便利性，讓族人更容易取得所需資金。

陳瑩表示，「原住民保留地貸款信用保證」政策，不只是解決原住民保留地無法向金融機構貸款的問題，更深層的意義在於落實原住民族土地正義與財產權保障。若因制度限制導致土地無法在金融體系中發揮價值，實質上仍影響原住民族財產權。

立委 陳瑩 合作金庫

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