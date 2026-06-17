台東首推「育見台東」數位服務平台 一鍵搞定0到6歲育兒大小事

台東縣政府今發表全新數位服務平台「TTOne育見台東」，整合過去分散在不同局處的育兒資訊，從婚前、孕前準備、生育補助到幼兒托育與預防接種等內容一次到位。縣長饒慶鈴表示，希望透過智慧科技協助家長快速找到需要的資訊，不再為了查詢補助和福利而在各網站間來回切換。

為了讓新平台亮相更有溫度，縣府當天特別以象徵孩子成長的「抓周」儀式作為發表會主題，寓意平台正式誕生，也代表縣府希望成為陪伴家庭育兒路上的後盾。

饒慶鈴指出，過去育兒相關政策分散在衛生局、社會處、民政處及教育處等不同單位，新手爸媽常常光是查詢補助資格或申請方式，就得花上十幾分鐘甚至更久時間搜尋資料，對於忙碌照顧孩子的家長而言並不方便。

她表示，縣府近年推動智慧治理，希望讓行政服務更有效率，因此由國際發展及計畫處統整各局處資源，打造「育見台東」一站式平台，讓民眾透過單一入口即可找到相關資訊，減少反覆查找的時間與困擾。

根據縣府統計，經過實際測試後，家長查詢育兒福利所需時間，已從原本約15至25分鐘縮短至1至2分鐘，資訊搜尋效率提升超過九成。

不少家長得知消息後也表示樂見其成。一名育有兩名幼兒的家長說，以前查托育補助、育兒津貼或疫苗資訊時，常常要開好幾個網頁比對，甚至擔心漏掉重要資訊，如今如果能透過單一平台一次掌握，確實方便許多。

國際發展及計畫處表示，平台最大的特色除了整合跨局處資訊外，還導入「智慧時間軸」概念，依照孩子不同成長階段，自動呈現對應的福利措施與服務內容，讓家長不必再自己逐項查找。

縣府指出，未來TTOne平台將持續擴充服務內容，透過數據整合與跨局處合作，讓公共服務從被動等待民眾查詢，逐步轉型為主動提供資訊，希望減輕家長育兒負擔，也讓更多家庭感受到在台東養育孩子能獲得的支持與協助。