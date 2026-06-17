快訊

午後雷雨狂炸！氣象署發布13縣市豪大雨特報 新北國家警報響

聽新聞
0:00 / 0:00

台東首推「育見台東」數位服務平台 一鍵搞定0到6歲育兒大小事

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府發表「TTOne育見台東」整合平台，透過跨局處資訊整合，讓家長從備孕、生育到托育相關福利都能一站式查詢。記者尤聰光／攝影
台東縣政府發表「TTOne育見台東」整合平台，透過跨局處資訊整合，讓家長從備孕、生育到托育相關福利都能一站式查詢。記者尤聰光／攝影

台東縣政府今發表全新數位服務平台「TTOne育見台東」，整合過去分散在不同局處的育兒資訊，從婚前、孕前準備、生育補助到幼兒托育與預防接種等內容一次到位。縣長饒慶鈴表示，希望透過智慧科技協助家長快速找到需要的資訊，不再為了查詢補助和福利而在各網站間來回切換。

為了讓新平台亮相更有溫度，縣府當天特別以象徵孩子成長的「抓周」儀式作為發表會主題，寓意平台正式誕生，也代表縣府希望成為陪伴家庭育兒路上的後盾。

饒慶鈴指出，過去育兒相關政策分散在衛生局、社會處、民政處及教育處等不同單位，新手爸媽常常光是查詢補助資格或申請方式，就得花上十幾分鐘甚至更久時間搜尋資料，對於忙碌照顧孩子的家長而言並不方便。

她表示，縣府近年推動智慧治理，希望讓行政服務更有效率，因此由國際發展及計畫處統整各局處資源，打造「育見台東」一站式平台，讓民眾透過單一入口即可找到相關資訊，減少反覆查找的時間與困擾。

根據縣府統計，經過實際測試後，家長查詢育兒福利所需時間，已從原本約15至25分鐘縮短至1至2分鐘，資訊搜尋效率提升超過九成。

不少家長得知消息後也表示樂見其成。一名育有兩名幼兒的家長說，以前查托育補助、育兒津貼或疫苗資訊時，常常要開好幾個網頁比對，甚至擔心漏掉重要資訊，如今如果能透過單一平台一次掌握，確實方便許多。

國際發展及計畫處表示，平台最大的特色除了整合跨局處資訊外，還導入「智慧時間軸」概念，依照孩子不同成長階段，自動呈現對應的福利措施與服務內容，讓家長不必再自己逐項查找。

縣府指出，未來TTOne平台將持續擴充服務內容，透過數據整合與跨局處合作，讓公共服務從被動等待民眾查詢，逐步轉型為主動提供資訊，希望減輕家長育兒負擔，也讓更多家庭感受到在台東養育孩子能獲得的支持與協助。

縣長饒慶鈴（右二）、市長陳銘風（右）和兩位新手爸爸玩起象徵孩子成長的「抓周」遊戲，現場笑聲不斷。記者尤聰光／攝影
縣長饒慶鈴（右二）、市長陳銘風（右）和兩位新手爸爸玩起象徵孩子成長的「抓周」遊戲，現場笑聲不斷。記者尤聰光／攝影

台東 育兒 饒慶鈴

延伸閱讀

鼓勵生養 民團倡公私幼補助平權

台東首搭百億海外圓夢列車 12名青年暑假飛加拿大

解決家長臨時托育需求 新北設立22處臨托

通報量激增7倍！台中爆小五生校內集體抽電子煙 立委：中央不能再「自我感覺良好」

相關新聞

400公斤垃圾變座椅 宜蘭壯圍沙丘海廢特展「海洋垃園」反諷登場

400公斤的海洋垃圾也能轉生變成風景，東北角風管處、宜蘭縣政府與太古可口可樂等單位公私協力，把頭城鎮大溪漁港收集的海廢垃圾製成板材，打造融合蘭陽日昇月落意象的永續座椅，今天在壯圍沙丘生態園區亮相，同時宣告為期半年的「海洋垃園」創新環教展登場了。

宜蘭羅東首推「凍卵」補助每人最高3萬 為女性留住生育曙光

為緩解少子化衝擊並減輕女性生育負擔，宜蘭縣羅東鎮公所全縣首創推出「凍卵祝好孕服務計畫」，針對設籍滿1年之35至45歲已婚女性，及18至45歲特定罹癌婦女，提供每人終生一次凍卵療程補助，依實際醫療費用核實支付，最高撥付3萬元，每年限額50名。

花蓮最消暑「知卡宣玩水趣」7月登場 開幕送200支水槍

花蓮夏天最消暑的活動「知卡宣玩水趣」將於7月4日登場，規畫4大主題日，結合戲水設施、親子互動等，開幕當天以「水果精靈大作戰」為主題，闖關集點可兌換小禮物，當天還將限量免費贈送200支水槍，讓大人小朋友玩個過癮。

愛留宜蘭！陽明交大醫院設四葉草牆致敬50器捐英雄、助28人換腎重生

國立陽明交大醫院自民國93年至今，已陪伴協助50位大愛捐贈者在宜蘭完成器捐遺願，自106年起，移植團隊在地成功完成28例腎臟移植手術，陪伴病友重拾健康。院方感謝這份隱形大愛，在一樓大廳設置「四葉草點燈感恩牆」，今天舉辦器捐宣導暨感恩音樂會，藉由樂音向器捐英雄與家屬致敬。

廣角鏡／萌貓衝出來 花蓮市3D電視牆吸睛

花蓮市公所在外牆打造縣內首個戶外裸視3D電視牆，高二點四公尺，第一面設備寬度四點一六公尺，第二面設備二點五六公尺。前天展開測試，可愛的大布偶貓現身大螢幕，不時探頭往外查看，更張嘴賣萌，緊接著象龜跟布偶貓跟觀眾打招呼，立體感十足，預計正式啟用時，將成全新打卡景點。

國寶寬尾鳳蝶遭路殺 遊太平山放慢車速

每年五至六月是瀕臨絕種保育類「寬尾鳳蝶」活動旺季，最近宜蘭太平山國家森林遊樂區欣見國寶蝶翩然飛舞，卻傳出慘遭道路車輛「路殺」生態憾事。林保署宜蘭分署請遊客開車入園務必放慢車速，共同守護珍貴保育類的國寶蝶。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。