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400公斤垃圾變座椅 宜蘭壯圍沙丘海廢特展「海洋垃園」反諷登場

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
「海洋垃園」創新環教展在壯圍沙丘生態園區登場，展期半年，適合親子參觀寓教於樂。記者戴永華／攝影
「海洋垃園」創新環教展在壯圍沙丘生態園區登場，展期半年，適合親子參觀寓教於樂。記者戴永華／攝影

400公斤的海洋垃圾也能轉生變成風景，東北角風管處、宜蘭縣政府與太古可口可樂等單位公私協力，把頭城鎮大溪漁港收集的海廢垃圾製成板材，打造融合蘭陽日昇月落意象的永續座椅，今天在壯圍沙丘生態園區亮相，同時宣告為期半年的「海洋垃園」創新環教展登場了。

這項計畫由太古可口可樂自2023年發起，繼去年在頭城大溪漁港啟用全台首座就地成材的海廢暫置所、穩定回收流程後，今年更進一步拼上「海廢全新 4R 循環模式」的最後一塊拼圖。各方協力將大溪漁港撈捕、收集而來的400公斤海廢，經過精細的再利用製程轉化為永續板材，翻身成為美觀實用的休憩座椅，回饋在地。

今天的特展在代理縣長林茂盛、海保署長陸曉筠等人見證下開展。東北角風管處處長游麗玉表示，東北角已連續10年獲全球百大綠色目的地，壯圍沙丘也曾獲百大故事獎，這次很高興能將資源循環理念真正落實於公共設施與環境教育中，讓民眾來到園區能一邊享受沙丘地景，一邊實際體驗海廢轉生的成果。

展覽特別攜手RE-THINK重新思考環境教育協會，以童詩「海洋垃園」為核心策展，現場充滿童趣卻帶有深刻的反諷意味。展區規劃「海底垃園」帶民眾認識海廢新移民，更有「深海食堂」直面未來的「垃圾海鮮」複製品，顛覆過去傳統枯燥的政令宣導，希望藉由引人深思的幽默互動，喚醒大眾的減塑與海洋保育意識。

主辦單位邀請民眾利用暑假造訪壯圍沙丘，除了觀展、體驗海廢椅、遠眺龜山島美景，還可順遊周邊的永鎮濱海驛站、大福觀海旭日平台、大坑觀景台及外澳服務區，串聯一趟兼具環境永續與地方魅力的宜蘭濱海知性之旅。

「海洋垃園」創新環教展在壯圍沙丘生態園區登場，展期半年，適合親子參觀寓教於樂。記者戴永華／攝影
「海洋垃園」創新環教展在壯圍沙丘生態園區登場，展期半年，適合親子參觀寓教於樂。記者戴永華／攝影

海洋廢棄物轉化為永續板材，成了美觀實用的休憩座椅。圖／東北角風管處提供
海洋廢棄物轉化為永續板材，成了美觀實用的休憩座椅。圖／東北角風管處提供

小學生參觀「海洋垃園」創新環教展，聆聽寓教於樂的導覽解說。記者戴永華／攝影
小學生參觀「海洋垃園」創新環教展，聆聽寓教於樂的導覽解說。記者戴永華／攝影

海廢轉生，成為可以利用的再生材料。記者戴永華／攝影
海廢轉生，成為可以利用的再生材料。記者戴永華／攝影

「海洋垃園」創新環教展在壯圍沙丘生態園區登場，展期半年，適合親子參觀寓教於樂。記者戴永華／攝影
「海洋垃園」創新環教展在壯圍沙丘生態園區登場，展期半年，適合親子參觀寓教於樂。記者戴永華／攝影

「海洋垃園」創新環教展在壯圍沙丘生態園區登場，展期半年，適合親子參觀寓教於樂。記者戴永華／攝影
「海洋垃園」創新環教展在壯圍沙丘生態園區登場，展期半年，適合親子參觀寓教於樂。記者戴永華／攝影

「海洋垃園」拍照打卡區。記者戴永華／攝影
「海洋垃園」拍照打卡區。記者戴永華／攝影

小學生參觀「海洋垃園」創新環教展並聆聽解說，後方是壯圍鄉長沈清山與公所主任秘書張家豪陪同觀展。記者戴永華／攝影
小學生參觀「海洋垃園」創新環教展並聆聽解說，後方是壯圍鄉長沈清山與公所主任秘書張家豪陪同觀展。記者戴永華／攝影

可口可樂 宜蘭

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