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宜蘭羅東首推「凍卵」補助每人最高3萬 為女性留住生育曙光

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
羅東鎮公所全縣首創推出「凍卵祝好孕服務計畫」，針對設籍滿1年的35至45歲已婚女性，及18至45歲特定罹癌婦女，提供每人終生一次凍卵療程補助，最高3萬元，協助婦女留住生育機會。圖／鎮公所提供
羅東鎮公所全縣首創推出「凍卵祝好孕服務計畫」，針對設籍滿1年的35至45歲已婚女性，及18至45歲特定罹癌婦女，提供每人終生一次凍卵療程補助，最高3萬元，協助婦女留住生育機會。圖／鎮公所提供

為緩解少子化衝擊並減輕女性生育負擔，宜蘭羅東鎮公所全縣首創推出「凍卵祝好孕服務計畫」，針對設籍滿1年之35至45歲已婚女性，及18至45歲特定罹癌婦女，提供每人終生一次凍卵療程補助，依實際醫療費用核實支付，最高撥付3萬元，每年限額50名。

羅東鎮公所表示，許多適育年齡女性因職涯或經濟因素延後生育，卻面臨卵巢功能隨年齡下降的風險，凍卵技術則為女性提供了延緩生育規劃的選項。當前社會面臨少子化嚴峻挑戰，114年全國出生人數更創歷史新低，鎮公所期盼透過這項補助，協助女性在精華時期保留優質卵子，為未來生育提供更大彈性。

計畫補助對象除了在地熟齡已婚女性外，也特別納入18至45歲的罹癌婦女，只要經醫師評估後續癌症治療可能造成生殖機能下滑或喪失者都可以提出申請，但須排除衛福部國健署已有補助的乳癌及血液癌。符合資格者在醫療院所完成凍卵療程後，於結束後6個月內檢附相關表單資料，即可向鎮公所提出申請。

鎮長吳秋齡強調，鎮公所長期推動好福利施政願景，除了新上路的凍卵補助，自110年起就開辦嬰幼兒營養補給費，114年起產婦營養補給費更全面加碼，第一、二胎補助2萬元，第三胎高達5萬元，公所透過一連串全方位的生育友善政策，期盼實質減輕育兒家庭的經濟壓力，打造暖心的宜居城市。

羅東鎮公所全縣首創推出「凍卵祝好孕服務計畫」，針對設籍滿1年的35至45歲已婚女性，及18至45歲特定罹癌婦女，提供每人終生一次凍卵療程補助，最高3萬元，協助婦女留住生育機會。圖／鎮公所提供
羅東鎮公所全縣首創推出「凍卵祝好孕服務計畫」，針對設籍滿1年的35至45歲已婚女性，及18至45歲特定罹癌婦女，提供每人終生一次凍卵療程補助，最高3萬元，協助婦女留住生育機會。圖／鎮公所提供

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羅東鎮公所全縣首創推出「凍卵祝好孕服務計畫」，針對設籍滿1年的35至45歲已婚女性，及18至45歲特定罹癌婦女，提供每人終生一次凍卵療程補助，最高3萬元，協助婦女留住生育機會。圖／鎮公所提供

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