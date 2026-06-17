花蓮最消暑「知卡宣玩水趣」7月登場 開幕送200支水槍

花蓮夏天最消暑的活動「知卡宣玩水趣」將於7月4日登場，規畫4大主題日，結合戲水設施、親子互動等，開幕當天以「水果精靈大作戰」為主題，闖關集點可兌換小禮物，當天還將限量免費贈送200支水槍，讓大人小朋友玩個過癮。

「知卡宣玩水趣」以多樣化的戲水設施，深受民眾喜愛，每年超過10萬人次入園。今年活動從7月4日至8月23日，每天上午9時至下午5時在知卡宣公園開放戲水。

花蓮縣府農業處長陳淑雯說，今年活動包括4大主題日、戲水設施、特色市集等。4大主題日分別是7月4、5日的「水果精靈大作戰」、7月18、19日結合DJ電音與泡泡狂歡的「水浪Chill夏祭」、8月「爸爸水戰日」適合親子同樂，還有融合香氛、美甲與戲水體驗的「柚夏天香香日」。

陳淑雯說，7月4日以結合花蓮特色農產品的「水果精靈大作戰」揭開序幕，當天限量免費贈送200支水槍，還有兒童最喜愛的神祕嘉賓現身，花蓮特色水果也將變身水上精靈，歡迎民眾來闖關挑戰。

四大主題日期間，自備野餐墊入園，經工作人員確認後就贈送限量玩具水槍一支，每天限量100支；知卡宣公園還有免費打氣站、大型造型浮球拍照打卡區及特色DIY體驗、各種特色美食、消暑飲品攤位都有。

縣府表示，參與知卡宣玩水趣活動需著泳裝，入園酌收50元清潔維護費，歡迎民眾備妥泳衣，來知卡宣清涼消暑一夏，另提醒活動期間每周二戲水區休池。