愛留宜蘭！陽明交大醫院設四葉草牆致敬50器捐英雄、助28人換腎重生

國立陽明交大醫院自民國93年至今，已陪伴協助50位大愛捐贈者在宜蘭完成器捐遺願，自106年起，移植團隊在地成功完成28例腎臟移植手術，陪伴病友重拾健康。院方感謝這份隱形大愛，在一樓大廳設置「四葉草點燈感恩牆」，今天舉辦器捐宣導暨感恩音樂會，藉由樂音向器捐英雄與家屬致敬。

陽明交通大學附設醫院今天在蘭陽院區舉辦「四葉傳愛‧生命常在~Remember Me 生聲不息」器官捐贈宣導，以四葉草的「希望、大愛、信念與奇蹟」為主軸。現場由黃志賢院長、捐贈者家屬、護理部劉孟娟督導長及腎臟移植受贈者共同登台，在點燈感恩牆貼上拼湊幸福的四片葉子。

四片葉子承載著動人故事：第一片「希望重生，生命發光」由黃志賢院長貼上，致敬器捐英雄；第二片「大愛相伴，溫暖人間」由家屬代表貼上，勇敢做出跨越生死的決定；第三片「信念同行，生命重綻」由護理部督導長劉孟娟貼上，象徵醫療團隊從勸募到移植，與時間賽跑；第四片「奇蹟相遇，感恩有您」由受贈者代表貼上，感激重獲新生。

音樂會邀請蘭陽管樂團林潔馨與陳巧怡老師以鋼琴、豎笛及長笛演繹「這世界那麼多人」、「You Raise Me Up」及電影主題曲「Remember Me」等溫馨樂曲，撫慰人心；現場同步開設「器官捐贈知識小學堂」闖關遊戲與宣導，有人當場簽下器官捐贈同意書，善愛綿延，成為未來另一個生命重生的契機。

院長黃志賢表示，依現行法規，器捐除了生前個人意願，關鍵在於取得家屬同意，然而家屬面對離別悲痛，往往難以在短時間內做出決定，他呼籲認同器捐理念的民眾平日或線上皆可提早簽署意願書，清楚表達個人意願，讓愛在人間生聲不息。

陽明交通大學附設醫院舉辦「四葉傳愛‧生命常在~Remember Me 生聲不息」器官捐贈宣導，以四葉草感恩牆象徵希望、大愛、信念與奇蹟，讓善愛綿延。記者戴永華／攝影

現場開設「器官捐贈知識小學堂」闖關遊戲與意願簽署攤位，透過趣味問答打破器捐禁忌，吸引民眾駐足。圖／醫院提供