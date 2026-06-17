端午節前贈米和反光背心 感謝資源回收個體戶維護市容、促進循環經濟

基隆市有110名市民靠資源回收為業，環保局提供到府收運、投保微型保險等服務，肯定他們協助維護市容。環保局今天表示，環境部與環保局在端午節前夕，贈送台灣農產米和反光背心給110名業者，感謝他們對循環經濟及環境付出的心力。

基隆市環保局造冊資料顯示，全市目前有110名個體業者從事資源回收工作，並肯定他們一直是維護市容整潔的重要推手。為勉勵個體業者投入資源回收的辛勞，環境部與環保局共同在端午節前，致贈禮品表達謝意。

環保局說，過去數年持續配合環境部體恤列冊個體業者政策，推動全方位照護工作，包含到府收運服務、投保微型保險、環境清潔服務、行動資收車巡迴服務等，藉由實質補助，維護他們的工作安全及環境整潔。

端午節快到了，基隆市環保局近日派員分別到110名列冊個體業者家中，致贈1包台灣農產米及1件反光背心賀節，並表達感謝之意。

環保局長馬仲豪表示，環保局除了對回收個體業者提供免費載運服務，並以高於市價約1.5倍的價格，收購特定回收物，讓個體業者能少推一里路，減少可能發生的意外，並且增加收入。他也呼籲市民一起做好垃圾分類及資源回收工作，提升基隆資源回收比例。