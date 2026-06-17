60多年沒自來水 台東富南部落居民溪谷涉險取水

台東縣自來水普及率名列全國第三，但位於大武鄉、緊鄰南迴公路的富南部落，仍有居民過著沒有自來水的生活。六十多年來，部落居民自掏腰包買塑膠管線，從山區水源地引水，每逢豪雨或颱風，溪水暴漲沖毀管線，居民得進山搶修，冒險走上鐵路橋綁繩固定管線，只為讓家中恢復供水。

日前雨勢稍歇，部落居民扛著水管、工具深入溪谷修復取水系統。有人站在濕滑岩石接管，有人涉水測試水流，也有人攀爬橋墩固定管線，這樣的場景，幾乎每年上演。

居民表示，長期依賴山泉水及溪流水源，除須面對水質衛生問題，颱風過後溪水混濁要自行沉澱、煮沸才能使用。需穩定供水的家電設備也不敢添購，生活品質遠不如其他地區。且近年相關單位不時溪流整治，部分原有取水點因此受影響，只能往更上游尋找新水源，管線愈拉愈長，維修愈來愈困難與危險。

據了解，莫拉克風災前，中央原住民族相關單位曾編列數千萬元埋設供水管線，原本讓居民看見希望，未料後續因風災及南迴公路拓寬工程影響，相關設施尚未供水便損壞移除，至今未等到自來水。

台東縣政府指出，近三年多來已爭取投入約四點四億元辦理自來水延管及簡易自來水改善工程，也是全國唯一補助三分之二路修費的縣市，持續與自來水公司第十區管理處及各公所合作，推動延管、加壓站與相關供水設施建設。